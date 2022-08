Jeni gjumashë? Ja 4 mënyra efektive për t’u zgjuar herët

A nuk do t’ju pëlqente të zgjoheshit në mëngjes, të përgatisni rrobat që do vishni, të hani mëngjesin dhe të largoheni nga shtëpia ngadalë. Mbase për ju që zgjoheni herët ky nuk është një problem, por për ata që dashurojnë gjumin, ky është një problem i madh. Për fat të keq nuk ka ndonjë mënyrë fikse që mund të zgjohesh herët. Megjithatë, ne do t’ju tregojë disa mënyra që mund t’ju ndihmojnë.

Pini një gotë ujë.

Sipas studimeve, njerëzit e suksesshëm pinë një gotë uji menjëherë pas zgjimit, sepse rrit vigjilencën. Një nga treguesit më të mëdhenj të letargjisë është se ju, kur zgjoheni në mëngjes jeni të dehidratuar dhe mënyra më e mirë për të luftuar këtë është të pini një gotë të madhe uji për të zëvendësuar atë që mund të keni humbur gjatë natës.

Pini shumë ujë para gjumit.

Një rrugë e mirë që siguron daljen nga shtrati dhe qëndrimin jashtë shtratit është të hidratosh veten plotësisht një natë më parë. Do të duhet të përdorësh banjën kur të zgjohesh, dhe të ngrihesh nga krevati dhe të lëvizësh do të të bëjë mos rikthehesh më në shtrat.

Hapni grilat e dritareve para se të flini.

Të hapësh grilat para se të shkoni në gjumë do të lejoni që drita natyrale e ditës të hyjë në dhomën tuaj, duke treguar që ju duhet të dilni nga shtrati.

Vendosni alarmin me zë të lartë dhe lëreni larg shtratit

Zgjimi në një zhurmë që tingëllon larg teje mund të jetë çorientuese dhe mund të nxisë trurin tuaj për ta ndaluar atë. Sido që të jetë, do të duhet të dilni nga shtrati për të fikur zhurmën e alarmit jo të këndshëm apo harmonik. Sapo të çoheni në këmbë, ju nuk do të keni më dëshirë të flini përsëri.