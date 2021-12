“Jemi në fazë absurde bllokimi në BE”, Rama: Nëse Bullgari nuk heq veton, ndahemi nga Shkupi

Kryeministri Edi Rama është ndalur dhe te procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Rama tha se ndodhemi në një fazë absurde për shkak të vetos bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. Por shtoi se 6 mujorin e vitit të ardhshëm, nëse situata është e njëjtë, do të fillojmë që të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut.

“Jemi në një faze absurde të bllokimit të Maqedonisë nga Bullgaria. Kemi kërkuar një opinion nga qytetarët nëse ata do ta mbështesnin një qasje të re të politikës sonë të jashtme. Që do të thotë se nëse në fund të qeverisjes franceze, dmth 6 mujorin e parë të vitit të ardhshëm Bullgaria të vendos të bëjë veton, do të fillojmë që të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut. është3 vendim me peshë në një natyrë strategjie. Pikët tona në vlerësime sa i takon këtij procesi rriten dhe dy komponentë në rritjen e pikëve janë hapat që ka filluar të ne sistemi i ri i drejtësisë, SPAK, që ka dhënë shenja të qarta qe nuk është prokurori e politikës, e partive, e të majtës apo të djathtës, por është institucion i Republikës.”, tha Rama.