Jeff Bezos nuk kursehet, blen pronë 78 milionë dollarë në Hawai

Themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, ka bërë një shpenzim marramendës, duke blerë një pronë miliona dollarëshe në Haëaii, me një sipërfaqe prej 14 hektarësh.

Bezos, 57 vjeç, bleu pronën me tre ndërtesa në La Perouse Bay në Valley Isle në Maui, Hawaii, kohët e fundit për rreth 78 milionë dollarë, duke i shtuar portofolit të pronave të tij prej 500 milionë dollarësh, i cili përfshin prona në Neë York City, District of Columbia, Washington, Kalifornia dhe Teksasi.

Ai është miliarderi i fundit i internetit që ka rrëmbyer një pronë bregdetare, pavarësisht pakënaqësisë lokale.

Shefi ekzekutiv i Facebook, Mark Zuckerberg, 37 vjeç, së fundmi bleu një pronë të madhe prej 600 hektarësh për 53 milionë dollarë në ishullin Kauai. Ai gjithashtu thuhet se zotëron një pronë prej 700 hektarësh në një nga ishujt që e bleu për më shumë se 100 milionë dollarë në 2014.

Bashkëthemeluesi i Oracle, Larry Ellison, zotëron pjesën më të madhe të pronës së ishullit Lanai që ndodhet tetë milje larg bregut të Maui.

Është e paqartë se kur Bezos e bleu pronën, por ai i dhuroi Haëaii Land Trust në mes të shtatorit, i cili është përgjegjës për ruajtjen e mjedisit në Maui. Ai dhe e dashura e tij Lauren Sanchez, 51 vjeç, thuhet se dhuruan për disa organizata bamirëse lokale për t’u ndjerë pjesë e komunitetit.

Pavarësisht se ka dhuruar për besim, investimi i tij në ishull nuk ka gjasa të përmirësojë gjurmën e tij të karbonit, duke pasur parasysh përdorimin e tij të avionëve privatë./abcnews.al/