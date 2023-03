“Je me Luizin, ma hodhe në plehra investimin”, Olta përplaset me Armaldon

Olta është përplasur sot me Armaldon. Sipas saj, Maestro është njeri i lëkundur dhe nuk mban dot një qëndrim. Më tej aktorja i tha se “ai është me Luizin” dhe se ja ka hedhur në plehra gjithë investimin dhe energjinë që ka shpenzuar me të.