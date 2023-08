Java e ardhshme sjell ndryshim të motit, çfarë ndodh me temperaturat

Mos i ndërprisni pushimet për shkak të motit. Stuhia dyditore mbi territorin e Shqipërisë kaloi.

Sinoptikanët thonë se temperaturat do të rriten sërish. E hëna e 7 gushtit nis me mot të kthjellët në të gjithë vendin.

Ndërsa i nxehti pritet të rikthehet në mes të javës, ku termometri do të shënojë 36 gradë Celsius. Për meteorologët këto stuhi janë afatshkurtra dhe tipike të stinës për rajonin e Mesdheut.

Situata sinoptike që përfshiu vendin nuk është e ngjashme me stuhitë në Europën Qendrore. Në gjysmën veriore të Europës do të vijojë moti i paqëndrueshëm me stuhi ciklonare të shpeshta.