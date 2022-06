Java Çame në Kuvendin e Shqipërisë, “shpërthejnë” mediat greke: Na sfiduan dhe provokuan!

Teksa në Shqipëri u kujtua java çame, në një event të mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë, mediat greke e quajtën provokim.

Ka qenë Protothema e cila i ka kushtuar një artikull aktivitetit të mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë, të cilin e quajti provokim.

Sipas tyre, ajo që u bë brenda Kuvendit ishte sfidë e pabesueshme për Greqinë dhe një provokim që ka ndodhur me tolerancën e qeverisë Rama.

Shkrimi i medias greke:

Sfidë e pabesueshme ndaj Greqisë, brenda Kuvendit të Shqipërisë. Pasditen e së hënës u zhvillua një aktivitet kushtuar kujtimit të viktimave të “gjenocidit” të Tsamurias nga grekët. Aktiviteti u organizua nga partia ekstremiste dhe antigreke PDIU, e cila pretendon se përfaqëson qytetarët shqiptarë me origjinë çame, e cila promovon sistematikisht axhendën e Ankarasë në vend. Bashkëorganizatorë ishin fondacioni “Çamëria” Hasan Tahsini dhe shoqata çlirimtare “Çamëria”. Ngjarja provokuese ka ndodhur me tolerancën e kryesisë së parlamentit dhe qeverisë Rama, e cila herë pas here “përkëdhelë” veshët e nacionalistëve për arsye votimi.

Në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë thuhet në mënyrë provokative: “Sot, 78-vjetori i genocidit të shqiptarëve të Tsamurias nga grekët, 27 qershori u njoh nga parlamenti në vitin 1994 si ditë gjenocidi dhe kujtimi, në prani të Tsamit. Patriotë, veprimtarë e të tjerë, me një demonstratë në parlament ku u theksua zgjidhja e çështjes së Tsamidëve”. Përpara një pankarte ku shkruhej “78 vjet gjenocid”, fëmijë të vegjël dhe të rinj recituan poezi çlirimtare për atdheun e “skllavëruar” duke kultivuar urrejtje ndaj helenizmit. Deri tani ka një reagim zyrtar nga Athina , për atë që në mënyrë provokative mori pjesë në Kuvendin e Shqipërisë.

Kujtojmë se aktiviteti në Kuvendin e Shqipërisë u zhvillua dy ditë më parë, në kuadër të aktivitetit të Javës Çame./albeu.com/