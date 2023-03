“Janë më aktivë, por flenë më pak”, çfarë thotë studimi më i ri për personat që pinë kafe

Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në mbarë botën, por si çdo gjë ka avantazhet dhe disavantazhet e saj për shëndetin.

Gjetjet e reja nga një studim i botuar të pak ditë më parë në The Neë England Journal of Medicine, tregojnë anët pozitive dhe negative: Pirja e të paktën një filxhan kafe në ditë mund t’ju bëjë më aktivë, por do të flini më pak dhe mund t’ju vërë në rrezik më të lartë për një lloji të shtuar të rrahjeve të zemrës.

“Zbulimi i përgjithshëm është se nuk ka vetëm një pasojë të vetme shëndetësore të konsumimit të kafesë, por se realiteti është më i ndërlikuar se kaq”, tha autori kryesor i studimit, Dr. Gregory Marcus, një kardiolog dhe profesor i mjekësisë në Universitetin e Kalifornisë, San Francisko.

“Shumica e hulumtimeve mbi këtë temë kanë qenë vëzhguese, që do të thotë se ne thjesht shikojmë dhe shohim se çfarë ndodh me njerëzit që pinë dhe nuk pinë kafe”, tha Marcus.

Për të pasur një ide më të mirë të efekteve të menjëhershme shëndetësore të kafesë, autorët rekrutuan 100 të rritur të shëndetshëm që ishin mesatarisht 39 vjeç dhe nga zona e San Franciskos. Ata pajisën pjesëmarrësit me Fitbits për të gjurmuar hapat dhe gjumin e tyre, monitorë të vazhdueshëm të glukozës në gjak dhe pajisje elektrokardiograme që gjurmonin ritmet e tyre të zemrës. Secilit pjesëmarrës iu caktua rastësisht të pinte sa kafe donte për dy ditë, më pas të abstenonte për dy ditë, duke e përsëritur atë cikël gjatë një periudhe dyjavore.

Në ditët e pirjes së kafesë, pjesëmarrësit morën mesatarisht 1058 hapa më shumë sesa në ditët e abstenimit, zbuluan autorët. Por në ato ditë, gjumi mori një goditje, me pjesëmarrësit që mbyllnin sytë 36 minuta më pak. Sa më shumë kafe pinin, aq më shumë aktivitet fizik dhe më pak gjumë.

Kafeja dukej se ndikonte edhe në zemër. Studiuesit nuk gjetën asnjë provë të një lidhjeje të rëndësishme midis konsumimit të kafesë dhe kontraktimeve të parakohshme atriale.

Por pirja e më shumë se një filxhan në ditë rezultoi në një incidencë rreth 50% më të lartë të kontraktimeve të parakohshme ventrikulare, ose PVC, krahasuar me ditët kur nuk konsumohej kafe./albeu.com