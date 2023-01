“Jam i tronditur, s’ka justifikim për dhunë”, Varhelyi reagon për plagosjen e dy personave në Shtërpcë

Komisioneri Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi, ka reaguar në lidhje me plagosjen e dy djemve serbë në Shtërpce. Përmes një postimi të bërë në “Twitter”, ai thotë se pret një hetim të plotë nga autoritetet.

‘Jam i tronditur nga sulmi ndaj dy fëmijëve në Shtërpac. Nuk mund të ketë asnjë justifikim për asnjë dhunë’, nënvizoi Varhelji teksa u uroi të plagosurve shërim të shpejtë.

I am shocked by the attack on two children in Shtërpcë today.

There can be no justification for any violence.

I wish them fast recovery!

I trust that full investigation will be carried out by the authorities of #Kosovo. https://t.co/9mTGJGBuiA

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) January 6, 2023