“Jam i pafajshëm!” Një nga shqiptarët më të kërkuar të Europës i shkruan mediave të Luksemburgut

Shqiptari Edinjo Pulti është në listën e kriminelëve më të kërkuar në Europë që nga vjeshta e vitit 2021.

Prej shkurtit të këtij viti, Pulti ndodhet në Shqipëri, nga ku nuk mund të ekstradohet, pasi nuk ka një marrëveshje mes dy vendeve.

Për sa kohë ai është në vendin e tij të origjinës, drejtësia e Luksemburgut nuk ka akses tek ai, pavarësisht një urdhër-arresti ndërkombëtar.

Nga Shqipëria, 36-vjeçari ka kontaktuar për herë të dytë me median Luxemburger Wort. Jo për të negociuar kushtet e ekstradimit të tij me autoritetet lokale, por për të pretenduar edhe një herë pafajësinë e tij. Megjithatë, 30-vjeçari do të donte të fliste me policinë.

Luksemburgu po kërkon Edinjo Pultin si të dyshuar për një tentativë vrasjeje në Pétange ku përfshiheshin disa persona mbrëmjen e 2 gushtit 2020. Sipas njoftimit në kërkim, Pulti dyshohet se ka goditur disa herë me thikë dy nga kundërshtarët e tij gjatë një sherri në rrugë. Një nga personat ka mbetur i plagosur rëndë në pjesën e barkut.

“Akuza të rreme”

Ashtu siç kishte bërë tashmë në një email të parë dërguar Wort në fillim të gushtit, shoqëruar me një kopje të pasaportës së tij, Edinjo Pulti denoncon sërish “akuzat e rreme” të ngritura ndaj tij nga shtypi. Që media të mos publikojë më “fake neës”, ai sërish jep versionin e tij të fakteve.

“Do të doja që ta dini se nuk kisha armë me vete”, nënvizon ai, duke mohuar të ketë pasur në dorë “thikën që përmendët në publikimin tuaj”. “Nuk lëndova askënd ditën që isha atje”, thotë ai.

Në një video të postuar në YouTube, thuhet se ai është njeriu i veshur me një bluzë gri dhe duke dalë nga e djathta e automjetit në të cilin ishte ulur në sediljen e pasme. “Natyrisht që nuk jam i armatosur, thjesht po mundohem të iki”, shkruan Edinjo Pulti. “Ju ftoj ta rishikoni me kujdes videon”.

Për herë të dytë, i dyshuari pretendon pafajësinë e tij në një email dërguar Wort.

Nëse kjo video e dëshmitarëve okularë ekziston, ajo megjithatë është jashtëzakonisht e pixeluar. Kjo është arsyeja pse vështirë se na lejon të nxjerrim përfundime të qëndrueshme. Por policia gjyqësore ka shumë të ngjarë të ketë në posedim videon origjinale për një kohë të gjatë – kështu që sigurisht që luan një rol vendimtar në hetimin e tyre.

Asnjë përgjigje nga Luksemburgu

Ashtu si në fillim të gushtit, edhe Edinjo Pulti shpjegon se ka kontaktuar me autoritetet policore të Luksemburgut. Ai me të vërtetë dëshiron të dëshmojë para hetuesve kompetentë. Megjithatë, ai nuk mori asnjë përgjigje.

Pavarësisht mungesës së tij në territorin e Luksemburgut, i dyshuari kujton se ishte “i disponueshëm në përputhje me ligjin penal të Bashkimit Evropian”. Në të vërtetë, në mungesë të një marrëveshjeje ekstradimi, mbetet e mundur të merren “detaje të incidentit në një mënyrë tjetër”.

“Unë jam i hapur për të gjitha opsionet e arsyeshme për të sqaruar këtë incident në të cilin jam sulmuar”, tha ai, duke përmendur në veçanti deklaratën e tij dhe ADN-në e tij.

Në këtë mënyrë Edinjo Pulti synon që hetuesit të zbardhin situatën. Për sa i përket medias, ai shpreson që shtypi të publikojë faktet “siç janë të vërteta” dhe të tërheqë “akuzat e padrejta” që i bëhen.

Shqipëria mbron nga paraburgimi

Nëse ai thotë se është i gatshëm të bëjë një deklaratë për autoritetet e Luksemburgut, nuk bëhet fjalë për t’iu nënshtruar urdhërarrestit evropian dhe ndërkombëtar të lëshuar kundër tij. Pulti nuk ka asnjë interes të largohet nga Shqipëria pasi është ende në kërkim si i dyshuar për një atentat.

Sipas informacioneve nga Wort, vëllai i tij, i kërkuar në të njëjtin kontekst, ishte arrestuar teksa po përpiqej të hynte në Kroaci nga Mali i Zi. Ai kishte qenë i burgosur atje deri në ekstradimin e tij në Luksemburg.