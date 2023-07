Ja sa herë duhet të bëni se*s brenda një viti për të mbrojtur veten nga vdekja e hershme

Ekspertët në Kinë thonë se të qenit i gjallë në dhomën e gjumit mund të zvogëlojë rrezikun. Dr Jiahua Liang tha: Aktiviteti seksual mund të ketë një efekt të drejtpërdrejtë mbrojtës në shëndetin e zemrës, si ushtrimet fizike.

Autori i studimit shtoi se seksi me një partner të rregullt mund të ulë stresin, i cili “mund të përmirësojë rezultatet kardiovaskulare”. Ekipi në Spitalin Meizhou të Mjekësisë Tradicionale Kineze analizoi të dhënat e 4,500 amerikanëve të moshës 20 deri në 59 vjeç.

Dr Liang shkroi në Journal of Sexual Medicine se studime të tjera tregojnë se burrat me dëshirë të lartë seksuale kanë tendencë të jetojnë më gjatë. Hulumtimet gjithashtu i lidhin orgazmat e rregullta me rrezikun më të ulët të kancerit të prostatës, diabetit të tipit 2 dhe sëmundjeve të zemrës. Rikujtojmë se, një gotë verë e kuqe herë pas here mund të shtojë shijen e jetës tuaj seksuale, sugjeron një studim.

Sipas një rishikimi të dhjetëra studimeve, burrat që pinë një ose dy gota në ditë kanë një rrezik më të ulët të mosfunksionimit erektil, ndërsa gratë duket se gëzojnë epsh më të lartë. Studiuesit thonë se komponimet bimore në verën e kuqe mund të përmirësojnë rrjedhën e gjakut, të rrisin testosteronin dhe të stimulojnë organet seksuale.