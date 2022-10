Trupi dhe organet e tij punojnë gjatë gjithë kohës, edhe kur jeni duke fjetur. Por nëse ndodh që gjatë natës ju shkohet në banjë, duhet që njërin sy ta mbani mbyllur. Ja pse!

Nëse e mbani një sy mbyllur do të gënjeni veten dhe trupin. Sepse kur i hapni të dy sytë në mes të natës, trupi juaj do të mendojë se është koha të zgjoheni dhe do të keni problem të bini përsëri në gjumë.

Mbajtja e njërit sy mbyllur, kur shkoni në banjë gjatë natës, do t’ju ndihmojë të bini në gjumë më shpejt.