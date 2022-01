Ja çfarë ndodh me zemrën dhe mëlçinë kur konsumoni çdo ditë pije joalkoolike

I kemi kombinuar me tryezën familjare, por edhe lehtësimin nga ndjenja e etjes, pijet freskuese zënë një vend të spikatur në tavolina në çdo kohë të vitit. Vetëm mbani mend sa e ëmbël, freskuese dhe e shijshme është në ditët e nxehta. Megjithatë, është e sigurt se konsumimi i shtuar i sheqerit, që nënkupton sasinë e pijeve freskuese, paraqet rrezik për shëndetin, ndërsa ato që përmbajnë ëmbëlsues konsiderohen edhe më të rënda.

Albeu.com ju tregon më poshtë se çfarë zbuloi hulumtimi për efektet shëndetësore të konsumimit të shpeshtë të pijeve joalkoolike.

Rrezik për zemrën

Konsumimi i përditshëm i pijeve joalkoolike mund të rrisë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru. Sipas një analize të publikuar në vitin 2014 në Atherosclerosis, konsumimi i përditshëm i një pije freskuese ose pije tjetër me sheqer të shtuar shoqërohet me një rritje prej 16% të rrezikut të sulmit në zemër. Në të njëjtën kohë, sipas një studimi të publikuar në vitin 2012 në The American Journal of Clinical Nutrition, konsumimi i shpeshtë i pijeve joalkoolike me dhe pa sheqer shoqërohet me një rrezik në rritje të goditjes në tru, raporton albeu.com.

Kërcënimi i diabetit

Megjithëse konsumimi i pijeve joalkoolike nuk duket të jetë i lidhur me një rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak, kërkohet kujdes me konsumin e tyre për shkak të rrezikut të diabetit. Në fakt, një studim i publikuar në vitin 2018 në Current Developments in Nutrition arriti në përfundimin se konsumi i pijeve joalkoolike të rregullta ose dietat shoqëroheshin me një rrezik në rritje të zhvillimit të diabetit.

Një studim japonez zbuloi gjithashtu se konsumimi i shpeshtë i pijeve freskuese dietike ishte i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit tek meshkujt gjatë ndjekjes së tyre shtatëvjeçare. Hulumtimi u botua në Gazetën Evropiane të Ushqimit .

SOS për mëlçinë

Mëlçia është e përfshirë drejtpërdrejt në metabolizmin e sheqernave. Ëmbëlsuesi kryesor në pijet joalkoolike, shurupi i misrit me fruktozë të lartë, duket se rrit prodhimin e yndyrës së mëlçisë, gjë që mund të çojë në sëmundje të mëlçisë. Sipas hulumtimit të publikuar në QJM: An International Journal of Medicine, ekziston një lidhje e rëndësishme midis konsumit të pijeve joalkoolike dhe sëmundjes së mëlçisë.

I prishin dhëmbët

Sheqeri i gjendur në pije joalkoolike është i njohur për konsumimin e smaltit të dhëmbëve dhe mund të shkaktojë prishjen e dhëmbëve, raporton albeu.com.

Përveç kësaj, studimet e fundit nxjerrin në pah rrezikun e shtuar për shëndetin e kockave, dhe në veçanti rrezikun e frakturës së ijëve, nga konsumimi i shpeshtë i pijeve joalkoolike. Studimi ishte për gratë pas menopauzës, ndërsa studimet e mëparshme kanë gjetur një lidhje midis konsumit të pijeve joalkoolike dhe uljes së densitetit të kockave tek adoleshentët dhe gratë e reja./albeu.com