Ja çfarë ndodh me trupin tuaj, nëse hani 2 banane në ditë, për një muaj!

Bananet konsiderohen si ushqim i plotë, i kompletuar, por shpesh i nënvlerësojmë ato.

Megjithatë, ky fryt ekzotik ka potencialin të jetë revolucioni i madh shëndetësor, pasi është i mbushur me plot vlera ushqyese.

Kjo mrekulli me lëkurë të verdhë është e pasur me sheqerna natyrorë, fruktozë dhe sukrozë, vlera të ndryshme ushqyese, vitamina, minerale dhe fibra. Prandaj, konsumi i saj i rregullt mund të ofrojë përfitime të mahnitshme shëndetësore.

Banania është fruti më shumë i konsumuar në Shtetet e Bashkuara, madje më shumë se konsumi i portokajve dhe mollëve bashkë.

Në fillim, banania ka ngjyrë të gjelbër dhe nuk ka njolla në lëkurë, por me kalimin e kohës, piqet duke bërë që në lëkurën e saj të shfaqen njolla kafe që mbulojnë gjithë frutin.

Megjithatë, banania e pjekur në të vërtetë është shumë herë më e shëndetshme pasi sa më shumë njolla të ketë, aq më shumë ka TNF (tumor nekroz faktor). TNF lufton qelizat jo normale në trup, kështu që bananet e pjekura në fakt janë në gjendje të luftojë me sukses kancerin. TNF nxit komunikimin mes sistemit imunitar dhe qelizave të trupit, gjithashtu mbështet lëvizjen e qelizave.

Hulumtimet kanë treguar se bananet e pjekura përmbajnë TNF, që bllokon rritjen e qelizave të tumorit dhe përhapjen e tyre. Për më tepër, bananet janë të pasura me antioksidantë të cilat nxisin sistemin imunitar dhe numrin e qelizave të gjakut.

Prandaj, herën tjetër që gjeni banane ngjyrë kafe dhe me njolla, mos i shmangni, por blijini ato, pasi ato do ju ofrojnë përfitimet më të mira shëndetësore dhe do ju japin shumë energji.

Megjithatë, bananet kanë edhe shumë veti të tjera nëpërmjet aftësisë së saj për të luftuar kancerin. Këto janë disa nga vetitë më të rëndësishme:

Energji

Një ose dy banane para stërvitjes së përditshme do ju furnizojë me energjitë e nevojshme për deri në 1 orë ushtrime. Për më tepër, ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe kalium.

Urth

Ky frut vepron si anti-acid, kështu që lehtëson urthin dhe aciditetin e refluksit, dhe të gjitha simptomat e pakëndshme që e shoqërojnë. Një banane e vetme do të japë rezultate të menjëhershme në raste të tilla.

Trajton kapsllëkun

Disa banane trajtojnë me sukses kapsllëkun. Përmbajtja e tyre me fibra, ndihmon zorrën për jashtëqitje të rregullt dhe në këtë mënyrë, parandalimin e kapsllëkut.

Tensionin

Bananet, në mënyrë efikase, ulin presionin e lartë të gjakut dhe parandalojnë infarktet pasi reduktojnë natriumin. Për më tepër, janë të pasura në kalium dhe duke nxitur shëndetin e zemrës.

Trajton ulcerat

Bananet janë të shkëlqyera në trajtimin e ulcerës, pasi nuk shkaktojnë dhimbje dhe tuli i saj i butë nuk e rëndon stomakun. Në këtë mënyrë, bananet parandalojnë acidet gërryese dhe irritimet në stomak.

Trajton aneminë

Bananet furnizojnë trupin me hekur, rrisin furnizimin e trupit me gjak sepse stimulojnë prodhimin e hemoglobinës dhe qelizave të kuqe të gjakut.

Kontrollon temperaturën e trupit

Bananet me efikasitet rregullojnë temperaturën e trupit dhe janë shumë të dobishme në rastet e etheve.

Lufton depresionin

Ky frut përmban një përbërës të veçantë, triptofan-in, i cili trajton depresionin. Sapo hyn në trup, ajo kthehet në serotonin, një neurotransmetues i trurit, që sjell relaksim dhe përmirëson humorin.

Lehtëson nervat

Banania rregullon nivelin e sheqerit në gjak dhe është shumë e dobishme në rastet e stresit. Është e pasura me vitaminë B, dhe në këtë mënyrë zbut sistemin nervor dhe relakson trupin dhe mendjen, duke përmirësuar gjendjen shpirtërore.