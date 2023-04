Iu gjetën 8 pistoleta në furgon, Gjykata lë në burg shoferin, Kaloshi mohon akuzar: Nuk e dija se çfarë po transportoja

Gjykata e Posaçme ka vendosur masën arrest me byrg për Jetmir kaloshin, shoferin e furgonit i cili u kap me tetë pistoleta pak ditë më parë në furgon.

“Unë jam shofer dhe nuk kam lidhje fare me materiale. Unë do i dorëzoja në Itali dhe pastaj do të kthehesha. Nuk kam vizë për në Britaninë e Madhe”, mësohet të ketë thënë ai.

Ai ka pretenduar se ishte i punësuar si shofer te agjencia e transportit ‘Sihana’ ndërsa pagesën e merrte në të zezë.

Armët ishin ngarkuar në Tiranë dhe origjina e tyre është një magazinë në zonën e Alliasit.

Në këtë magazinë policia e Tiranës ka ushtruar një kontroll, ndërkohë që kontrolle po mbahen edhe në shtëpinë e Koloshit.

Në përfundim të këtyre kontrolleve pritet të zbulohet nëse ka një baze armësh në kryeqytet./albeu.com/