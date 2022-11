Italia zgjohet nga dy tërmete të forta, raportohen dëme të shumta

Dy tërmete shumë të forta, pak pas orës 07:00, janë ndjerë në zona të ndryshme të Marche.

Nga Ankona në Fano dhe Urbino, Ansa raporton se ka shumë qytete ku shtëpitë u tronditën gjatë lëkundjeve për disa sekonda.

Tërmeti i ndjerë në Italinë qendrore ishte me magnitudë 5.7 ballë dhe u regjistrua nga Ingv në brigjet e rajonit Marche të Pesaros.

BREAKING: #BNNItaly Reports.

The European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said an earthquake of magnitude 5.7 struck near the coast of the Italian town of Rimini on Wednesday. #Italy #earthquake pic.twitter.com/RtiPZMPwSA

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 9, 2022