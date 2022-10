“Ishte shaka”, Rama tërhiqet nga deklarata e tij për kontrabandë vaksinash

Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të tij të shqiptuara të dielën në një event në Bergamo, ku theksonte se ka bërë kontrabandë me vaksinat. “Jam i habitur që rrëfimi im për një sasi simbolike vaksinash që na u dha nga Italia në momentin më të errët të pandemisë mund të na frymëzojë që ta marrim seriozisht fjalën ‘kontrabandë’ që përdora për të përshkruar me shaka një bashkëpunim vëllazëror që ka shpëtuar jetë njerëzore”. “Ndjehem i detyruar të nënvizoj se ajo që raportoi shtypi për fjalimin tim të djeshëm në Bergamo për dërgimin e vaksinave nga Italia është qartë historia e një paradoksi që në asnjë rast nuk mund të interpretohet duke nxjerrë jashtë kontekstit një fjale të përdorur me shaka”.

Këtë e saktëson kryeministri shqiptar Edi Rama duke iu rikthyer fjalës së tij të djeshme në eventin “Kultura do të shpëtojë botën”, edhe në prani të kreut të ministrisë së jashtme italiane.

“Qeveria italiane – shpjegon Rama – në fakt i është përgjigjur një kërkese zyrtare nga Shqipëria në një kohë të vështirë në vendin tim për shkak të pandemisë.

Siç thashë, ishte një kërkesë urgjente dhe një sasi simbolike e vaksinave për të filluar vaksinimin e stafit tonë mjekësor dhe paramjekësor. Sigurisht që nuk kam dashur të them seriozisht se bashkë me ministrin Di Maio apo institucione të tjera italiane kemi bërë kontrabandë, Zoti na ruajt! Aq më tepër që këto doza janë dhuruar nga qeveria italiane në Shqipëri dhe janë përdorur në një moment emergjence të rëndë”.

“Nga ana italiane – vijon kryeministri shqiptar – ishte edhe një shenjë mirënjohjeje për dërgimin, në një fazë kritike të epidemisë së Covid në Itali, të mjekëve dhe infermierëve tanë për të mbështetur një vend vëlla. Do të jetë gjithmonë një vend i madh. kënaqësi për të treguar këtë operacion dhe për të nderuar Italinë, Luigi Di Maio dhe Giuseppe Conte për atë frymë ajri të pastër në rrezik të plotë të mbytjes për një popull të tërë, duke shpresuar se askush nuk e ka idenë shumë të keqe për t’u ngjitur me fjalë të vetme si censuruesit e lirisë së shprehjes në kohërat e errëta të stalinizmit në Shqipëri”.