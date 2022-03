“Ishte një mbret i cili torturonte popullin e tij…”, përralla e Aida Shtinos që godet realitetin shqiptar

“Ishte nje mbret i cili torturonte popullin e tij qe nuk ishin me popull, por ishin kthyer ne skllever…Ky mbret i qellonte me kamzhik ne nje ore te caktuar sklleverit e vet , qe ti bindeshin. Nje dite mbreti haroi se ishte pak i zene ..dhe cfare ndodhi, degjoi ne oborr sklleverit qe kishin ardhur vete. Doli ne drirare dhe ju tha, perse keni ardhur?

Te na rrahesh me kamzhik o mbret, se vajti ora…..

Mbreti nenqeshi me cinizem dhe i kenaqur mori kamzhikun, me vete mendoi se qellimin e kishte arritur….tashme populli i tij ishte mesuar me dru….”, kjo legjendë nëse mund ta quajmë kështu, u shfaq sot në profilin e gazetares Aida Shtino.

Kohët e fundit, Aida është bërë mjaft agresive me qeverinë, prandaj dihet që këtë status ia adreson drejtpërderejtë Ramës dhe qeverisë.

Një reagim i fuqishëm i gazetares erdhi edhe kur u lajmërua zyrtarisht rritja e çmimeve. Ironia e saj nuk mungon në asnjë rast dhe as sulmi publik për politikanët në pushtet./albeu.com/