“Ishim duke kryer detyrat tona…”, flet kolegu i policit të vrarë: Kriminelët na sulmuan në mënyrë tinëzare

Afrim Bunjaku ka mbetur i vrarë sot pas sulmit nga persona të armatosur në fshatin Banjskë të Zveçanit. Për këtë ka reaguar një koleg i rreshterit Bunjaku, Fahri Shala.

Ai ka shkruar se sot, ndërsa ishin duke i kryer detyrat zyrtare dhe ligjore bashkë më Bunjakun, “nga kriminelet në mënyrë tinzare u sulmuam”

“Me trishtim të madh dhe zemër të thyer dëshirojmë të përshkruajmë ndjenjat e mia të thella të dhimbjes dhe humbjes për kolegun tonë të nderuar Rreshter Afrim Bunjaku. Ai la pas një ndikim të thellë jo vetëm në jetën tonë profesionale, por edhe në jetën tonë personale.”

Shala ka thënë se rreshter Bunjaku ka qenë njeri i jashtëzakonshëm.

“Kolegu ynë Rreshter Afrim Bunjaku ishte një njeri i jashtëzakonshëm, me një karakter të fortë dhe një përkushtim të paepur ndaj detyrës së tij. Ai punoi me përkushtim në detyrën zyrtare dhe solli një ndryshim të vërtetë në komunitetin tonë dhe në jetën e të tjerëve.”

Shala ka shkruar se vrasja e Bunjakut është “një humbje e madhe për familjen, kolegët dhe komunitetin në përgjithësi”.

“Ne besojmë në drejtësi dhe shpresojmë që ata përgjegjës për këtë akt të tmerrshëm do të gjenden dhe do të përballojnë ligjin. Kujtimi i kolegut tim Rreshter Afrim Bunjaku do të vazhdojë të jetë burim inspirimi për të gjithë ne që ndjejmë përgjegjësinë për të vazhduar detyrën tonë zyrtare me integritet dhe përkushtim. Le të kujtojmë dhe të nderojmë gjithmonë kontributin e tij të jashtëzakonshëm në jetën tonë dhe në detyrën tonë zyrtare. Ai do të mungojë shumë dhe kujtimi i tij do të mbetet gjallë përjetësisht në zemrat tona.”

“Nuk mund te besoj se sot do te ishte ndarja dhe bisedat e fundit!”