“Isha i sëmurë me diabet”, inxhinieri: Një lugë nga ky përbërës më bëri që të shërohem

Svetislav, një inxhinier mekanik në pension, ishte i fortë dhe i shëndetshëm deri në pranverë, por gjithçka filloi të shkonte keq, pasi mbante një frigorifer të madh, ai shkeli në një gozhdë që i shpoi këmbën.

Vetëm atëherë ai u diagnostikua me sheqer në gjak shumë të lartë, kështu që mjekët menjëherë rekomanduan terapi me insulinë. Ai nuk ishte dakord me këtë dhe vendosi për fitoterapi, domethënë dëshironte të mjekohej në një mënyrë natyrale.

“Gozhda që shkela ishte shumë e madhe, më shpoi këmbën dhe më doli nga pjesa e sipërme. Megjithëse ambulanca më rregulloi menjëherë dëmtimin dhe më dha tetanoz, të nesërmen këmba ime ishte në një gjendje shumë të keqe. Plaga filloi të qelbëzohej dhe dhimbja u bë e padurueshme.

Shkova në spital ku u mbajta për kurim për një muaj të tërë. Ekzaminimet zbuluan se sheqeri im në gjak kishte arritur 21 njësi. Unë nuk isha dakord me terapinë me insulinë, sepse deri në atë kohë nuk kisha probleme dhe as testet e gjakut të kontrollit treguan se kisha diabet.

Sa dola nga spitali fillova të konsumoja kanellë, sepse e dija nga një mik që kjo erëz ka fuqi.

Ky zotëri këmbëngulës ka lexuar literaturë të gjerë mbi efektet e kanellës në nivelet e sheqerit në gjak dhe ka mësuar se shkencëtarët kanë zbuluar se kanella, me përbërësit e saj aktivë si cimetaldehidi dhe polifenolët e tjerë, ka një efekt të drejtpërdrejtë në uljen e sheqerit në gjak.

Kanella forcon sistemin imunitar dhe përmban antioksidantë dhe fenole që mbrojnë nga infeksionet, gjë që ishte shumë e rëndësishme për shkak të plagës së madhe në këmbë.

Më e mira është kanella Ceilon, e cila është shumë e vështirë për tu gjetur në vendin tonë, por vërtet ia vlen të përpiqesh dhe të furnizohesh me të”, vëren ai dhe shton se “Sapo u largova nga spitali, unë ndryshova plotësisht dietën time dhe erëza të gjitha ushqimet dhe pijet me kanellë Ceiloni. Unë madje vendosi një majë të këtij pluhuri në ujë të pijshëm.

Në fillim s’më pëlqente shija e ushqimit, por u mësova shumë shpejt. Gjëja më e rëndësishme është që në vetëm një javë me ndihmën e kanellës, unë ula sheqerin në gjak nga 21 në 6.1, që është brenda kufijve normalë. Përveç kësaj, plaga në këmbën time u shërua shumë shpejt, gjë që unë gjithashtu ia atribuoj veprimit të kanellës.

Unë rregullisht kontrolloj nivelin e sheqerit në gjak dhe kufiri nuk është tejkaluar asnjëherë, kështu që mendoj se tani jam një person plotësisht i shëndetshëm”, thotë duke shtuar se ende i mban erëzat dhe pjatat me kanellë, por jo aq shumë sa më parë.