Ish partnerja e shqiptarit më të pasur në botë feston 61-vjetorin e lindjes, për kë bëhet fjalë? (FOTO LAJM)

NNë 28 prill një nga këngëtaret më të famshme të panoramës së muzikës italiane, por jo vetëm, këngëtarja më origjinë shqiptare Ana Oxa fik 61 qirinj. Më një pamje krejt të veçantë dhe gjithmomë në tendencë Ana Oxa ka lënë shenjën e saj jo vëtëm në muzikë, por dhe me mënyrën dhe stilin e saj të jetës.

Ana mban mbi supe një karrierë të gjatë 41 vjeçare. Ishte vetëm 16 vjeçe kur fitoi Sanremon në kategorinë e të rinjve dhe me pamjen e saj kameleontike ka përfaqësuar mijëra gra. Që me stilin punk në fillimet e karrierës, sensuale në vitet’88, luftarake në vitin ’99 etj. Tashmë Ana është zhvendosur në Zvicër, ku vazhdon artin e saj e rrethuar nga një natyrë mbresëlënëse dhe magjike, me malet, ujëverat dhe pyjet përreth.

Këngëtarja ka lënë prapa 3 martesa, e para në vitet’80 me profesorin Franco Ciani, më pas martesa me Bexhet Pacollin dhe e treta me ish- truprojen e saj 22 vjet më te ri Marco Sansonetti e cila zgjati 3 vjet. Për një kohë të gjatë ka qenë e lidhur me muzikantin Gianni Belleno me të cilin ka dhe dy fëmijë, Françeskën dhe Qazimin.

Behgjet Pacolli është shqiptari më i pasur në botë dhe martesa e Anna Oxës me të ka bërë gjithnjë interes pë rmediat vendase.

Kujtojmë se dy vite më parë, e ftuar në “E diela Shqiptare”, Anna Oxa u surprizua nga Kryeministri Rama i cilii dha asaj pashaportën shqiptare duke e quajtur “E dërguara e Skënderbeut “./albeu.com/