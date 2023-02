Ish-kryetari i VV-së: Kurti po mashtron me vetëdije, plani franko-gjerman është produkt i negocimit të tij

Ish-kryetari i Vetëvendosjes, Visar Ymeri, tani në cilësinë e analistit pokitik ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po mashtron me vetëdije.

I ftuar në RTV Dukagjini, Ymeri ka thënë se plani franko-gjerman është produkt i negocimit të Kurtit.

“Kurti i ka ndryshuar qëndrimet por ajo që dëgjuam sot dhe mbrëmë çka ka thënë në Euronews dhe krahasuar me javën e kaluar në seancë, kjo nuk është ndryshim i qëndrimeve. Para 4 apo 5 ditëve ka thënë se do të negociohet sot na tha pa u taku me Lajcak, tha se kur kanë ardhur e kanë sjellë planin duke thënë se nuk ndryshohet”.

“Deri mbrëmë na thoshte ky është i negociueshëm. Na ka mashtruar, Kurti po i ndryshon qëndrimet por problemi është se po mashtron me vetëdije. Nëse e shohim javën e kaluar në kuvend dhe sot, e kam vërejt një gjë interesant sa herë që Kurti ndihet në siklet për shkak të argumenteve që nuk mundet t’i ballafaqojë i bën dy gjëra, në njërën anë i vendos disa mashtrime të tilla sa të kalojë debatin dhe në anën tjetër egërsohet në sulmin ndaj opozitës”, shtoi Ymeri.

Ymeri ka theksuar se herëve të fundit, Kurti po e ka luftën me LDK-në.

“Kurti është në siklet. Kritika e vetme ka qenë që Abdixhiku e ka pyet a është njohja në qendër në planin franko-gjerman, nëse jo si erdhëm deri këtu? Sot Kurti e pranoi një gjë interesant që plani franko-gjerman është një rrjedhojë e një negocimi që e ka bërë Kurti, nuk është plani franko-gjerman që e kanë sjellë menjëherë pa folur me palët dhe kanë thënë se duhet ta pranoni gjithqysh”.

“Plani franko-gjerman është produkt i negocimit të Kurtit”, tha Ymeri teksa pyet se “a është ky neglizhim i procesit, tejzgjatje e procesit, ajo që neve na ka futur në proces në kohën kur njëkohësisht është invazioni i Rusisë në Ukrainë”.

Sipas Ymerit, Kurti ka bërë pranimin “por tash po do që ta shpjegojë pranimin në formën më të dobët e politikanit ku nuk pranon kurrfarë përgjegjësie”.

“Kurti po do të thotë që kurrfarë përgjegjësie nuk kam, plani franko-gjerman na erdhi si merre ose leje. Ai ka thënë që po e përmirësoj procesin e dialogut”.