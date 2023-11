Ish-kryeministri Cameron rikthehet në kabinet, merr postin e sekretarit të Jashtëm britanik

Ish-kryeministri David Cameron është emëruar sekretari i ri i Jashtëm britanik.

Cameron zëvendëson James Cleverly, i cili u emëruar sekretari i ri i Brendshëm pas largimit të Suella Braverman.

The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 13, 2023