Ish-komandanti i grupit Wagner kërkon falje për luftimet në Ukrainë: Do të ndihmoj të vendosen përgjegjësit para drejtësisë

Një ish-komandant i grupit mercenar rus Wagner, i cili iku në Norvegji, ka thënë se i vjen keq për luftimet në Ukrainë dhe tani dëshiron të ndihmojë për t’u siguruar që autorët të ndëshkohen.

Andrei Medvedev u largua nga Rusia më 13 janar duke u ngjitur nëpër gardhe me tela me gjemba, duke iu shmangur patrullës kufitare dhe përfundimisht duke kaluar kufirin ruso-norvegjez.

26-vjeçari iu bashkua Wagner në korrik 2022 me një kontratë katër mujore, por tani po kërkon azil në Norvegji.

Në një intervistë me Reuters, ai përshkroi se kishte parë vrasjen dhe trajtimin e të burgosurve rusë të dërguar në Ukrainë për të luftuar për grupin gjatë kohës së tij atje.

“Shumë më konsiderojnë si një i poshtër, një kriminel, një vrasës,” tha z. Medvedev.

“Së pari, në mënyrë të përsëritur, dhe përsëri, dua të kërkoj falje, dhe megjithëse nuk e di se si do të pritej, dua të them se më vjen keq. Dua të shpjegoj se unë nuk jam ai person. Po, kam shërbyer në Wagner. Ka disa momente (në historinë time) që njerëzve nuk u pëlqejnë, që u bashkova fare me ta, por askush nuk lind i zgjuar.”

Grupi Wagner ka rekrutuar të dënuar për të luftuar në Ukrainë, ku është shumë i përfshirë në ofensivën e Rusisë.

Ukraina pretendon se luftëtarët e saj kanë vdekur në mijëra.

Medvedev shtoi se ai tani donte të fliste për përvojat e tij në luftë, në mënyrë që “autorët të ndëshkohen” për krimet e tyre në Ukrainë.

“Kam vendosur të kundërshtoj publikisht, të ndihmoj që autorët të ndëshkohen në raste të caktuara dhe do të përpiqem të jap kontributin tim, të paktën pak”, tha ai.

Themeluesi i Wagner, Yevgeny Prigozhin, një aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë më parë se Medvedev kishte punuar në një njësi norvegjeze të Wagner dhe kishte “keqtrajtuar të burgosurit”.

“Kini kujdes, ai është shumë i rrezikshëm,” tha Prigozhin./albeu.com