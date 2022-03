Ish-këshilltari i Putinit akuza të forta Biden: Mund ta ndalë luftën për 24 orë, Rusia nuk ka asnjë shans për të fituar

Kërcënimi bërthamor është blof, Biden mund ta ndalë luftën në 24 orë, por ai vazhdimisht po e ndihmon Putinin, tha Andrei Illarionov, një nga ekonomistët më të famshëm rus, dhe ish-këshilltar ekonomik i Putinit nga viti 2000 deri në fund të vitit 2005 i cili tani jeton në SHBA.

Në një intervistë ekskluzive për Vecernji List, Illarionov tha pse mendon se Putini tashmë e ka humbur luftën në Ukrainë, cilat ide imperialiste dhe madje fashiste frymëzojnë presidentin rus, çfarë sanksionesh do të ketë ndaj ekonomisë ruse dhe pse SHBA-të nuk ndihmojnë Ukrainën, shkruan albeu.com, marrë nga 24sata.hr.

Ai përshkroi gjithashtu takimin e shkurtit 2000, kur pa për herë të parë presidentin e ri rus, i cili përfundimisht e punësoi atë si këshilltar, por vetëm për çështjet ekonomike.

Illarionov i pyetur se pse Putini e filloi luftën u përgjigj se ishte plani i tij për më shumë se 20 vjet.

“Ai planifikoi të bënte diçka, jo në formën përfundimtare në të cilën u zhvillua veprimi më 24 shkurt 2022, por ai kishte ide se diçka duhej bërë me Ukrainën që nga viti 2001. Që në vitin 2003, ai filloi aksionet. Atë vit, ishulli ukrainas i Tuzlës u sulmua në ngushticën e Kerçit. Putin u përpoq të pushtonte dhe aneksonte ishullin. Jo vetëm për sa i përket ideve dhe planeve, por vetë veprimeve, ekziston një listë e gjatë operacionesh në të cilat Putin ka marrë pjesë që nga viti 2003, domethënë 19 vjet me radhë, tha Illarionov.

Pesë vjet më vonë, shtoi ai, në samitin e NATO-s në Bukuresht, ai shpalli se gjysma e territorit të Ukrainës nuk i përket atij vendi, por Rusisë, dhe kjo është e ashtuquajtura Rusia e Re. Në vitin 2014, ai pushtoi Krimenë dhe u përpoq ta aneksonte atë, duke nisur një luftë në Ukrainën lindore, në Donbas. Në vitin 2012, ai botoi edhe një artikull në gazetën Nezavisna, duke pretenduar se pretendonte të drejtën e “Rusisë historike”, që është një term fiktiv që nuk ekzistonte në literaturën historike. Ajo u shpik nga imperialistët dhe neo-imperialistët rusë. Sipas kësaj teorie, Putin pretendon se katër të pestat e territorit të Ukrainës, nga lumenjtë Prut dhe Dniester në lindje të vendit, i përket Rusisë. Në një artikull të korrikut 2021, ai pretendoi tashmë të gjithë territorin e Ukrainës.

Ai gjithashtu beson se Putini nuk ka asnjë shans për të fituar luftën në Ukrainë, madje edhe me luftën e shkatërrimit, me këto granatime dhe bombardime pa dallim të mijëra njerëzve. Rezultati do të jetë i kundërt. Tashmë po shohim rezistencë të pabesueshme në Ukrainë dhe janë zhdukur të gjitha forcat proruse që kanë ekzistuar në Ukrainë para 24 shkurtit, thotë Illarionov, shkruan gazetari i Veçernji list Dino Brumec. Marrë nga 24sata.hr. /albeu.com/