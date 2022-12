Irani prag vendimit historik: Gati shpërbërja e policisë morale

Prokurori i Përgjithshëm i Iranit ka thënë se ” policia e moralit ” e vendit do të shpërbëhet, sipas raportimeve të mediave të dielën.

“Policia e moralit nuk ka të bëjë fare me gjyqësorin,” u citua të thoshte të shtunën vonë nga agjencia e lajmeve ISNA, Prokurori i Përgjithshëm Mohammad Jafar Montazeri.

Megjithatë, është e paqartë nëse forca do të ngrihet sërish në një kontekst tjetër apo me një emër tjetër. Agjencitë shtetërore të lajmeve kanë raportuar se dënimet me vdekje dhe procedurat ligjore për veprat e “moralit” do të vazhdojnë.

Teherani nën presion

“Sigurisht, gjyqësori vazhdon të monitorojë veprimet e sjelljes,” tha Montazeri në një konferencë të shtunën duke përshkruar politikën e bazuar në fe.

Në shtator, 22-vjeçari Mahsa Amini vdiq në paraburgimin e policisë së moralit, pasi u arrestua pasi nuk mbante shami me hixhab, duke shkaktuar protesta antiqeveritare prej muajsh .

Regjimi në Teheran ka qenë nën presion të konsiderueshëm që nga vdekja e Amini.

Të shtunën, Montazeri tha gjithashtu se autoritetet po rishikonin ligjin dhjetëvjeçar që kërkon që gratë të mbajnë shami për të parë nëse ka nevojë për ndonjë “ndryshim”.

Kush janë ‘policia e moralit’



E ashtuquajtura policia e moralit është një njësi e forcës policore të Iranit e ngarkuar me zbatimin e ligjeve mbi kodet islame të veshjes dhe sjellje të tjera në publik.

Ata filluan të patrullojnë rrugët në vitin 2006 pasi u krijuan nga presidenti i linjës së ashpër Mahmud Ahmadinexhad.

Në përputhje me ligjin iranian, gratë dhe vajzat pas pubertetit duhet të veshin mbulesë të kokës dhe veshje të lirshme në publik.

Policia e moralit është akuzuar për ndalimin arbitrar të grave për shkelje.