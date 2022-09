iPhone 14 drejt tregut, 6 karakteristikat e veçanta të tij: Kartat fizike zëvendësohen me “e-SIM”

Apple sapo ka zbuluar gamën e re të iPhone 14. Tim Cook zbuloi telefonin e shumëpritur gjatë eventit që po mbahet në Kaliforni.

iPhone 14 vjen me një ekran 6.1 inç ndërsa iPhone 14 Plus me një ekran më të madh 6.7 inç. iPhone 14 i ri përdor të njëjtin çip si modeli i vitit të kaluar iPhone 13 Pro.

Vjen me një kamerë kryesore 12 MP me piksel më të mëdhenj, një hapje më të shpejtë dhe sensorë të përmirësuar. Për herë të parë, kamera e re e përparme ka fokus automatik, duke e lejuar atë të fokusohet në distanca të shumta në dritë të ulët për selfie më të mira individuale dhe grupore.

Gjithashtu ka një modalitet të ri veprimi që lejon përdoruesit të mbajnë video të qëndrueshme gjatë lëvizjes. iPhone 14 kushton 799 dollarë, ndërsa iPhone 14 Plus vjen me 899 dollarë. Apple njoftoi se modelet e fundit eliminojnë nevojën për një kartë SIM fizike dhe në vend të kësaj përdor një dixhitale, “e-SIM”.

Me këtë opsion, ju mund të ruani shumë karta e-SIM në të njëjtën pajisje dhe të keni shumë numra në të njëjtin telefon. Apple zbuloi gjithashtu veçorinë e lidhjes satelitore të përfolur prej kohësh të quajtur Emergency SOS nëpërmjet Satelitit.

Kjo ka për qëllim të ndihmojë njerëzit të komunikojnë kur shërbimi i tyre celular nuk funksionon. Kompania tha se projektoi dhe ndërtoi teknologji specifike në mënyrë që pajisjet iPhone 14 të mund të lidhen me satelitët kur nuk janë afër një antene tokësore.

Karakteristikat e iPhone 14 përfshijnë:

– Përmirësim të jetëgjatësisë së baterisë

– Ekrane qeramike që janë më të qëndrueshme

– Performancë më e mirë në dritë të ulët në kamerën e përparme

– Modaliteti i veprimit që stabilizon videon

– Shërbimi i sigurisë i quajtur Emergjencë SOS nëpërmjet Satelitit që mund të lidhet me shërbimet e urgjencës edhe nëse përdoruesi është jashtë gamës celulare ose Wi-fi. Është falas për përdoruesit e iPhone 14 në SHBA dhe Kanada.

iPhone 14 Pro ka shumë veçori të reja:

– Një ekran që nuk fiket kur nuk është në përdorim.

– Apple prezantoi gjithashtu një modalitet të ri për ta bërë baterinë të zgjasë më shumë.

– Ai përdor çipin më të fundit A16 Bionic të Apple, për të cilin Apple thotë se është ndërtuar në një proces 4 nanometër.

– Një kamerë 48 megapikselë falë një sensori më të madh.

– Fotografi më të mira në një dritë të ulët.

– Blic i ridizajnuar.