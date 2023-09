Inzaghi para ndeshjes me Sasuolon: Kanë ekip të fortë, por Interi im po funksionon shumë mirë

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi doli në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së kampionatit të mërkurën ndaj Sassuolos.

“Është ndeshja e katërt në dhjetë ditë, me shumë lojtarë që vijnë nga ekipet kombëtare, të cilët kanë pasur shumë udhëtime dhe transferime. Por jam me fat që kam një skuadër konkurruese. Mungon stërvitja e kësaj pasdite dhe më pas do të vendos, siç kam bërë gjithmonë.

Sassuolo? Ata vijnë nga një ndeshje e shkëlqyer, kanë një trajner të shkëlqyer si Dionisi, të cilin e njoh dhe i cili i jep organizim të madh skuadrës. Duhet të jemi të rrezikshëm dhe të vendosur për të luajtur një ndeshje të rëndësishme. Ne krijojmë shumë, është një fakt prej kohësh. Edhe që nga sezoni i kaluar kemi punuar, jo vetëm me sulmuesit, por me të gjithë lojtarët të vendosur.

Unë shoh disponueshmëri të madhe, që nga 13 korriku i kam parë të gjithë duke punuar në drejtimin e duhur. Mbrojtja? Të dhënat janë të rëndësishme, është e qartë se i gjithë ekipi po funksionon mirë: kur flasim për fazën sulmuese dhe atë mbrojtëse, flasim për të gjithë ekipin, jo vetëm për mbrojtësit. Të gjitha repartet po punojnë në mënyrën më të mirë të mundshme” – tha ai.