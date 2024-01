Inxhinieri shqiptar në SHBA: Makinat Elektrike, të rrezikshme për infrastrukturen aktuale të sigurise rrugore

Inxhinieri shqiptar Sofokli Cakalli në një konferencë të mbajtur nga Komiteti i Sigurisë Rrugore në Akademinë Kombëtare të Shkencave, Mjekësisë, dhe Inxhinierisë në SHBA, ka prezantuar dy projektet e tij më të fundit.

Në llogarinë e tij në Facebook ai treguar se ka paraqitur dy projekte në dy sesione të ndryshme për inovacionin në sigurinë rrugore në SHBA duke nënvizuar rrezikun që paraqesin makinat elektrike në të ardhmen e sigurise rrugore.

Reagimi i plotë:

Për herë të parë ketë vit isha i ftuar si prezantues (speaker) nga Komiteti i Sigurise Rrugore në Akademine Kombetare të Shkencave, Mjekesise, dhe Inxhinierise në SHBA (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine). Pata privilegjin dhe përgjegjësinë të prezantoj dy publikimet e mia të fundit në dy sesione të ndryshme për inovacionin në sigurine rrugore përpara shkencetareve të fushes, përfaqesuesve të industrise private, kolegeve dhe sidomos familjes time 😊.

Në një sesion të mbyllur të Komitetit Kombetar të Sigurise Rrugore, diskutuam dhe mbajtëm qendrime historike për rrezikun që paraqesin makinat elektrike në të ardhmen e sigurisë rrugore. Në mbledhje, prezantuam studime dhe prova akoma të papublikuara por të drejtperdrejta se si mbipesha dhe gjeometria e makinave elektrike, prania e te cilave po shtohet me ritme ekspotenciale dita dites, janë të rrezikshme për infrastrukturen aktuale të sigurise rrugore dhe se koncepti i barrierave të sotme është qartesisht i pamjaftueshem të perballoi perplasjen me makinat elektrike. Takimet dhe diskutimet me kompanitë e makinave elektrike ishin pozitive, me fokus bashkepunimin gjithëpërfshirës për të gjetur një zgjidhje. Patjetër që zhvillimi i teknologjise nuk mund të pengohet ose ndalet, por gjithmonë duhet të ketë kosto të pranueshme nga të gjithë.