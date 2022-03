INTERVISTA/ Gjenerali i famshëm amerikan: Si po degradon ushtria ruse në Ukrainë

Nga Peter Bergen, CNN

Gjenerali në pension David Petraeus, i cili ka qenë në krye të forcave të SHBA-së në luftën e Iranit dhe Afganistanit tha se rusët po hasen më një rezistencë të fortë, të vendosur, të aftë dhe inovative.

Ndërsa pushtuesit rusë kanë shfaqur një sërë dobësish: planifikim të gabuar; parashikimet tepër optimiste të inteligjencës për mënyrën se si do të ndodhte konflikti; nënvlerësimi i forcave dhe popullit ukrainas; mirëmbajtja dhe logjistika joadekuate; pajisje jo mbresëlënëse; mbështetja te rekrutët dhe paaftësia për të zhvilluar një luftë kibernetike efektive.

Gjatë intervistës, Petraeus, i cili ka qenë në krye të CIA-s, vlerësoi luftën në Ukrainë. Ai është skeptik nëse rusët kanë mjaftueshëm forca për të marrë në kontroll vendin, duke thënë se lufta e vazhdueshme urbane në përgjithësi do të favorizojë ukrainasit. Megjithatë, ai vë në dukje gjithashtu se rusët kanë kapacitet shumë të madh për të shkatërruar qytete, objekte civile dhe infrastrukturën kritike, dhe ata do të rrënojnë zonat urbane në një përpjekje për të marrë kontrollin, raporton abcnews.al

Petraeus vlerësoi veprimet e administratës Biden dhe aleatëve të saj gjatë javëve të fundit dhe vuri në dukje se presidenti rus Vladimir Putin, në vend që ta bënte Rusinë përsëri të madhe, e ka bërë NATO-n përsëri të madhe.

INTERVISTA

Gazetari: A është befasuese për ju rezistenca e ushtrisë ruse në Ukrainë?

Gjenerali: Disi e habitshme, por jo plotësisht. Dhe ka shumë arsye për performancën e tmerrshme të rusëve. Para së të gjithash, ata po luftojnë kundër një force shumë të vendosur, mjaft të aftë, e cila përbëhet nga operacione speciale, forca konvencionale, forca territoriale dhe madje edhe qytetarë, të cilët të gjithë janë të vendosur të mos lejojnë Rusinë të arrijë objektivat e saj.

Ata po luftojnë për mbijetesën e tyre kombëtare, atdheun e tyre dhe kanë përparësi në terren, duke njohur terrenin dhe komunitetet. Por përtej kësaj, rusët janë çuditërisht joprofesionistë. Ata padyshim që kanë standarde shumë të dobëta kur bëhet fjalë për kryerjen e detyrave bazë taktike të tilla si operacionet me armë të kombinuara, të cilat përfshijnë armaturën, këmbësorinë dhe artilerinë.

Ata janë shumë të dobët në mirëmbajtjen e automjeteve dhe sistemeve të armëve, edhe gjithashtu në logjistikë. Një pjesë e problemit është se ushtria ruse ka një përqindje mjaft të konsiderueshme të rekrutëve. Rreth 20 deri në 25% janë rekrutë.

Municionet e tyre nuk janë shumë efektive. Kjo u nënvizua nga fakti se ata nuk arritën të shkatërronin pistat në Ukrainë siç bëmë në Irak në 2003. Pra municionet precize ruse mungojnë. Ne gjithashtu mund ta shohim këtë në rezistencën e rusëve që godasin infrastrukturën civile, si spitali në Mariupol, qendrat e tjera mjekësore dhe qendra qeveritare në Kharkiv.

Pra, në çdo fushë të vetme të vlerësimit, rusët, po përballen me një armik që është absolutisht i vendosur, çuditërisht i aftë, shumë inovativ dhe i shkathët, dhe që lufton me rezistencë. Pjesa më e madhe e popullsisë gjithashtu i urrejnë rusët dhe kjo urrejtje po thellohet edhe më shumë pas çdo goditje në infrastrukturën civile.

Rusët jo vetëm që nuk po fitojnë zemrat dhe mendjet, por ata po i tjetërsojnë zemrat dhe mendjet e qytetarëve.

Gazetari: A është fati në anën e rusëve?

Gjenerali: Aftësia e madhe shkatërruese e bombave, raketave, raketave, artilerisë dhe mortajave ruse duhet të jetë padyshim një shqetësim i madh.

Është e qartë se ata nuk kanë forca të mjaftueshme për të marrë, aq më pak për të kontrolluar, Kievin dhe disa nga qytetet e tjera të mëdha, por ata kanë raketa, raketa, artileri dhe bomba. Në këtë mënyrë ata po vazhdojnë qasjen që përdorën në Çeçeni, veçanërisht me Grozn, dhe në Siri, veçanërisht me Alepon, ku shpopulluan qytetet me përdorimin pa kriter të bombave.

Dhe do të jetë një garë qëndrueshmërie midis gatishmërisë së rusëve për të shkatërruar qytete dhe aftësisë së ukrainasve për t’i mbijetuar një shkatërrimi të tillë.

Gazetari: A do t’i favorizojë ukrainasit lufta urbane?

Gjenerali. Zakonisht, rregulli i përgjithshëm për luftën urbane është se ajo kërkon të paktën pesë sulmues për çdo mbrojtës. Unë do të thoja se është më shumë se kaq pasi ukrainasit janë treguar shumë të shkathët.

Sigurisht, rusët do të kenë njëfarë suksesi në disa qytete, dhe sigurisht, beteja për Mariupolin është një garë midis urisë së ukrainasve që mbeten atje, ku forcat ukrainase ende po luftojnë me shpirt, dhe nga tjetër është gatishmëria e rusëve për bombarduar zonat civile.

Gazetari: Nëse Putin vendos të marrë të gjithë Ukrainën, cila është madhështia e ushtrisë që do t’i duhej?

Gjenerali: Nuk jam i sigurt. Unë nuk mendoj se as e gjithë ushtria e tij nuk mund ta bëjë këtë, dhe ky është paaftësia e dukshme e Putinit për të zëvendësuar forcat që po luftojnë aktualisht.

Gazetari: Zyrtarët amerikanë thonë se Rusia po i kërkon Kinës ndihmë ushtarake dhe forma të tjera të ndihmës. Çfarë mendoni për këtë?

Gjenerali: Raporti i zyrtarëve amerikanë është interesant në disa aspekte.

Së pari, nëse është e saktë, kjo tregon se Rusisë po i mbarojnë disa sisteme armësh dhe municionesh.

Së dyti, kjo paraqet një çështje shumë të vështirë për Kinën. Kina abstenoi në votimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në të cilin 141 vende dënuan Rusinë për agresionin e saj të paprovokuar.

Së treti, përtej këtyre çështjeve, presidenti Xi Jinping duhet të jetë i irrituar me pushtimin e Rusisë, pasi partneri më i madh tregtar i Ukrainës ishte Kina.

Së fundmi, Putin mund ta vendosë Xi-n në një pozicion shumë të vështirë.

Gazetari: Për çfarë kanë nevojë më shumë rusët?

Gjenerali: Është e qartë, sistemi antitank amerikan Javelin. Dhe nuk është vetëm ky, janë gjithashtu sistemet antitank të vendeve të tjera dhe sistemet e mbrojtjes ajrore të lëvizshme. Sistemi AT britanik është shumë i mirë. 17,000 nga këto armë antitank kanë hyrë në Ukrainë në vetëm një javë.

Gazetari: A duhet të kishte armatosur SHBA-ja Ukrainën pasi Putin pushtoi Krimenë në 2014?

Gjenerali: Kongresi autorizoi dërgimin e armëve Javelin në Ukrainë por më vonë u pezullua nga administrata e Obamës.

Përpjekja e administratës Biden për të armatosur ukrainasit dhe veprimet e partnerëve tanë perëndimorë ka qenë vërtet mjaft dramatike, veçanërisht në prag të menjëhershëm të pushtimit. Madje edhe Gjermania, e cila tha se do të dërgonte vetëm armë jo vdekjeprurëse përpara pushtimit, ndryshoi mendim.

Edhe BE-ja pranoi të dërgonte 500 milionë euro ndihmë ushtarake në Ukrainë. Pra, pati ndryshime revolucionare të politikave vetëm disa ditë pas fillimit të pushtimit.

Gazetari: Jeni i befasuar nga kjo?

Gjenerali: Unë mendoj se ju duhet t’i jepni merita SHBA-së, NATO-s dhe BE-së. Mendoj se administrata Biden ka vepruar në mënyrë mbresëlënëse dhe e them këtë si dikush që kritikoi publikisht administratën për vendimin për t’u tërhequr nga Afganistani në gusht 2021.

Gazetari: Të futesh në mendjen e Putinit, natyrisht, nuk është e lehtë, por deri në çfarë mase mendoni se tërheqja e SHBA-së nga Afganistani mund ta ketë ndihmuar Putin në llogaritë e tij?

Gjenerali: Me zemër, mendoj se veprimet e SHBA-së dhe ato të aleatëve tanë në mbarë botën për Ukrainën kanë treguar se SHBA-ja është një partner i besueshëm dhe nuk është një fuqi e madhe në rënie.

Kjo luftë në vend që ta bëjë Rusinë përsëri të madhe, e ka bërë NATO-n përsëri të Madhe.

Gazetari: Ka pasur paralajmërime nga Shtëpia e Bardhë për përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga Putin. A është e vërtetë?

Gjenerali: Ata përdorën agjentin nervor Novichok kundër kundërshtarëve të regjimit si Sergei Skripal dhe Alexei Navalny. Nuk dihet nëse i kanë ato në sasi të mëdha dhe nëse janë të disponueshme, por kjo duhet të jetë një shqetësim serioz.

Gazetari: Rusët, kanë shkaktuar shumë viktima, sipas zyrtarëve amerikanë.

Gjenerali:Po. Duket se ata kanë vrarë më shumë civilë në dy javët e para të luftës sesa SHBA-ja në 20 vite në Irak; diku rreth 5000 apo më shumë.

Gazetari: A është politikisht e qëndrueshme situata për Putinin, apo ende nuk është e qartë?

Gjenerali: Vetëm koha do ta tregojë. Ai është ende shumë i pushtetshëm. Por kur nënat e ushtarëve të rënë të fillojnë të ngrihen çfare do të ndodhë apo kur kolapsi ekonomik të prekë vendin?

Në fakt, 380 kompani kanë ndërprerë aktivitetet në Rusi. Askush nuk mund të parashikojë se cilat do të jenë rezultatet e sanksioneve, aseteve të ngrira, pezullimit të aktiviteteve dhe veprimeve të tjera mbi Rusinë dhe popullin rus.

Gazetari: Çfarë mendoni për sulmin rus në bazën ukrainase pranë kufirit polak: A tregon kjo se konflikti mund të shtrihet përtej kufijve të Ukrainës?

Gjenerali: Sulmi rus në bazën e madhe të stërvitjes ukrainase pranë Lviv, padyshim ishte një përpjekje për të penguar furnizimin me armë në Ukrainë nga Polonia, rreth 12 milje në perëndim, dhe gjithashtu për të shkatërruar vendndodhjen në të cilën vullnetarët e huaj po përgatiten përpara se të bashkohen me forcat ukrainase.

Duke pasur parasysh afërsinë me kufirin, kjo ngre qartë shqetësime për sulmet në një vend afër NATO-s — gjë që do të kërkonte një përgjigje të NATO-s duke pasur parasysh angazhimin e NATO-s në Nenin 5.

Gazetari: Pas fillimit të Luftës në Irak në 2003, ju u pyetët nga një gazetar , “se si do të përfundojë lufta?” Si përfundon Lufta e Ukrainës?

Gjenerali: Epo, unë mendoj se ka disa mundësi, dhe nuk jam i sigurt se cila është më pranë realitetit. Megjithatë, tani për tani, nuk do të marrë fund dhe do jetë një luftë e përgjakshme për Rusinë që është më e keqe se lufta sovjetike në Afganistan gjatë viteve 1980.

Lufta do të shkaktojë shumë viktima, një katastrofë masive humanitare, si dhe humbje të tmerrshme për Rusinë. Ne po flasim për këtë në një afat të shkurtër; me fjalë të tjera, në vitin e ardhshëm apo më shumë.

Mund të ketë gjithashtu një zgjidhje pasi si Putin ashtu edhe Zelensky e kuptojnë se asnjëri prej tyre nuk mund të arrijë plotësisht atë që duan dhe se të dyja palët kanë pësuar dëmë të mëdha. Ekziston edhe një mundësi tjetër, sigurisht, nëse Putin nuk është më në pushtet. Një lider i ri mund të tërhiqet nga Ukraina, ndoshta të përpiqet të arrijë një marrëveshje, raporton abcnews.al

Sigurisht, lideri pas Putinit mund të jetë po aq i pamëshirshëm, i pandjeshëm dhe kleptokratik sa ka qenë Putin, kështu që ne duhet të zbusim gjithmonë optimizmin tonë kur bëhet fjalë për Rusinë.

Ekziston një mundësi e katërt që nuk mund të përjashtohet, dhe kjo është që Ukraina, në njëfarë kuptimi, të fitojë. Ukraina mund rusët në fushën e betejës dhe gradualisht, fushëbeteja e vërtetë zhvendoset në Moskë. Dhe ndoshta Ukraina do të rimarrë Donbasin ose do ti vendosë disa kushte Rusisë.

Ekzistojnë të paktën këto katër opsione. Fatkeqësisht, ai që ka më shumë gjasa të ndodhë në një afat të shkurtër është vazhdimi i luftës, me disa suksese nga ana e rusëve dhe disa dështime të kushtueshme si edhe dëmet ekonomike gjithnjë e më të mëdha: rritja e inflacionit dhe papunësisë.