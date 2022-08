Inter prezanton fanellën e dytë, harta e globit ndodhet në të

Interi ka prezantuar ditën e sotme fanellën e dytë, e cila do të përdoret në ndeshjen jashtë fushe në Lecce në ditën e parë të sezonit të ri të Serie A.

Fanella është me ngjyrë të kaltër të hapur, me grafikë që përshkruajnë botën dhe sponsori DigitarBits të ekspozuar, pavarësisht problemeve kohët e fundit./ h.ll/albeu.com

È più di una maglia, sono i nostri valori.

Siamo Brothers and sisters of the world 🌏

Pushing forward since 1908 ⚫🔵#IMInter @nikefootball pic.twitter.com/j3vqdmquQn

— Inter (@Inter) August 11, 2022