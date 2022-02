Inteligjenca izraelite publikon pamje satelitore, këto janë rrugët përmes së cilave Rusia synon ta pushtojë Ukrainën

Firma private e inteligjencës Izraelit ka publikuar pamje satelitore që po synon të pushtojë mbarë Ukrainën.

Pamjet, të cilat janë shpërndarë nga korrespodenti i luftës së Times of Israel, Emmanuel Fabian, tregojnë forcat ruse të vendosura në qytetin e Belogrodit.

“Firma private e inteligjencës izraelite ka publikuar pamje satelitore të forcave ruse të dislokuara në qytetin e Belgorodit, për të cilin thotë se është një nga rrugët kryesore të pushtimit të Rusisë në Ukrainë, duke kaluar përmes qytetit të Kharkiv”, thuhet në postimin e tij.

Private Israeli intelligence firm @ImageSatIntl publishes satellite images of Russian forces deployed in the city of Belgorod, which it says is one of Russia’s main routes of invasion of Ukraine, going through the city of Kharkiv. pic.twitter.com/3q9zU0nUri

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 24, 2022