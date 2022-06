Inteligjenca britanike: Rusia kontrollon pjesën më të madhe të Severodonetsk

“Rusia ka marrë kontrollin e pjesës më të madhe të Severodonetsk”, thotë Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar në vlerësimin e saj të fundit të situatës rreth qytetit kyç të fushëbetejës në Ukrainën lindore.

Rruga kryesore në xhepin e Severodonetsk “ka gjasa të mbetet nën kontrollin e Ukrainës, por Rusia vazhdon të bëjë fitime të qëndrueshme lokale, të mundësuara nga një përqendrim i madh i artilerisë”, shton Inteligjenca britanike.l

“Kjo nuk ka qenë pa kosto dhe forcat ruse kanë pësuar humbje në këtë proces”.

Vlerësimi shton se kalimi i lumit Siverskyi Donets, i cili është një pengesë natyrore për akset e tij të përparimit, është jetik për forcat ruse pasi ato sigurojnë rajonin e Luhanskut dhe përgatiten të kalojnë fokusin në rajonin e Donetskut.

Zyrtarët ukrainas kanë pranuar se deri në 80% e Severodonetsk tani është në duart e Rusisë, ndërsa luftimet e ashpra vazhdojnë.

Severodonetsk dhe qyteti i tij binjak Lysychansk, të cilat për javë të tëra kanë qenë nën bombardimet e rënda ruse, janë qytetet më të mëdha lindore ende në duart e Ukrainës./albeu.com

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oC4NSGhSQT

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022