Inteligjenca britanike: Rusia ka humbur 1/3 e trupave që nga fillimi i luftës (FOTO LAJM)

Rusia ka të ngjarë të ketë humbur ‘një të tretën’ e trupave që nga fillimi i luftës, tha ministria e mbrojtjes britanike në një deklaratë, sipas skynews.

Në përditësimin e saj të fundit, Ministria e Mbrojtjes ka raportuar se përparimi i forcave ruse në Donbas ka ngecur. Inteligjenca britanike shtoi se gjatë muajit të fundit, Rusia “ka dështuar” të arrijë ndonjë “fitim të konsiderueshëm territorial”.

