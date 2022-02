Inteligjenca amerikane zbulon planin e Putin: 10.000 parashutistë do të zbarkojnë në Kiev për t’i “prerë kokën” qeverisë

Tanket ruse do të godasin kryeqytetin ukrainas sot ndërsa lufta po hyn në ‘ditën e saj më të vështirë’, me trupat që tashmë luftojnë në periferi të qytetit. Inteligjenca amerikane paralajmëron planin e Putinit për të fluturime me 10,000 parashutistë dhe për të ‘prerë kokën’ e qeverisë.

Trupat ruse kanë mbërritur në kryeqytetin ukrainas, ka pranuar qeveria, me përleshje që po zhvillohen aktualisht në një periferi veriore, vetëm disa orë pasi SHBA-të thanë se tanket po luftonin 20 milje nga periferia.

Një këshilltar i ministrit të brendshëm të vendit tha se e premtja do të jetë ‘dita më e vështirë’ e luftës pasi forcat e armatosura përpiqen të ndalojnë rusët të rrethojnë kryeqytetin, ku Presidenti Volodymyr Zelensky është ende i izoluar.

Inteligjenca amerikane informoi se plani rus kërkon që trupat tokësore të kapin një aeroport i cili më pas do të përdorej për të fluturuar në një forcë shumë më të madhe prej deri në 10,000 parashutistë që do të sulmonin kryeqytetin. Detyra e tyre do të ishte të hynin në qytet, gjeni Zelenskin dhe detyrojeni atë të nënshkruajë një marrëveshje paqeje që ia kthen kontrollin e shtetit Rusisë ose një marionete të mbështetur nga Moska, duke i dhënë fund luftës pa pasur nevojë që forcat tokësore të Putinit të marrin të gjithë vendin.

Rusët dukej se ishin përpjekur të nisnin planin të enjten, kur një ekip trupash u ulën në aeroportin Antonov, 15 milje nga Kievi, por garda kombëtare e Ukrainës rimori aeroportin brenda natës.

Kjo erdhi pasi kryeqyteti u vu nën bombardime të rënda nga sulmet raketore 'të tmerrshme' gjatë natës, me Ukrainën që pretendonte se kishte rrëzuar një avion rus.