INSTAT: Mbi 1 milionë qytetarë largohen nga Shqipëria gjatë 3 mujorit të parë të 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptar

Ndërsa sa i përket hyrjeve të shtetaseve shqiptarë dhe të huaj, është parë një rritje në krahasim më tre muajit e parë të vitit të kaluar.

Ky tregues rezulton me një rritje 60,5 %. Në Mars 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 275.976. Krahasuar me Mars 2021, ky numër është rritur me 62,1 %.

Në shifrat e tremujorit, kanë pësuar rritje vizitorët nga Greqia, por ata nga Kosova, që janë vizitorët e përhershëm të vendit tonë, janë ulur me pothuajse 10%. Kjo duket të jetë ndikuar nga masat e rrepta anti-Covid që vendosi shteti kosovar në kufi./albeu.com