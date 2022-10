“Instagram” po përgatit një ndryshim të rëndësishëm, askush nuk do ta pëlqejë

Krijuesit e përmbajtjes nuk do të kenë më nevojë të mbështeten në mjete të jashtme për të planifikuar postimet e tyre në Instagram.

Instagram thuhet se po teston një mënyrë për të lejuar planifikimin e postimeve dhe rrotullimeve të përmbajtjes brenda vetë aplikacionit Instagram.

Përdoruesi i Twitter “WFBrother” postoi gjithashtu një pamje nga ekrani që tregon funksionin e përmendur.

Now you can schedule posts on the Instagram app! ✨

You can schedule posts and reels by going to Advanced settings when creating new content. #Instagram @MattNavarra pic.twitter.com/yJykq108wK

— ㆅ (@WFBrother) October 18, 2022