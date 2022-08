Iniciativa e re, SHBA dhe Tajvani do të nisin bisedimet formale tregtare

Shtetet e Bashkuara dhe Tajvani kanë rënë dakord të fillojnë bisedimet tregtare sipas një iniciative të re për të arritur marrëveshje me “rezultate të rëndësishme ekonomike”, me një zyrtar të Tajvanit që tha se “shtrëngimi ekonomik” i Kinës do të diskutohej gjithashtu.

Uashingtoni dhe Taipei shpalosën Iniciativën SHBA-Tajvan për Tregtinë e Shekullit 21 në qershor, vetëm disa ditë pasi administrata e Biden e përjashtoi ishullin e pretenduar nga Kina nga plani i tij ekonomik i fokusuar në Azi, i krijuar për të kundërshtuar ndikimin në rritje të Kinës. Zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA tha se të dy palët kishin “arritur konsensus mbi mandatin e negociatave” dhe pritej që raundi i parë i bisedimeve të zhvillohej në fillim të kësaj vjeshte.

“Ne planifikojmë të ndjekim një plan ambicioz për arritjen e angazhimeve të standardeve të larta dhe rezultateve domethënëse që mbulojnë njëmbëdhjetë fushat tregtare në mandatin e negociatave që do të ndihmojnë në ndërtimin e një ekonomie më të drejtë, më të begatë dhe më elastike të shekullit të 21-të”, tha Zëvendës Përfaqësuesja Tregtare e Shteteve të Bashkuara Sarah Bianchi, raporton Reuters.

Negociatori kryesor tregtar i Tajvanit, John Deng, tha se fillimi i bisedimeve zyrtare do të ishte për qëllimin e arritjes së marrëveshjeve me “angazhime të standardit të lartë dhe rezultate ekonomikisht domethënëse”. Deng tha se një temë do të ishte shtrëngimi ekonomik i Kinës, një referencë ndaj veprimeve që Pekini ndërmerr për të bllokuar tregtinë me vendet me të cilat është në mosmarrëveshje, si kur Lituania lejoi Tajvanin të hapte një ambasadë de facto në kryeqytetin e saj.

“Objektivat e saj të shtrëngimit ekonomik nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara ose Tajvani, ai u është bërë shumë vendeve. Dëmi i tij ndaj rendit global ekonomik dhe tregtar është i madh”, shtoi ai. Pavarësisht mungesës së lidhjeve zyrtare diplomatike, Uashingtoni ka qenë i prirur të forcojë mbështetjen për Tajvanin, veçanërisht pasi ajo përballet me presion të shtuar politik nga Kina për të pranuar pretendimet e saj për sovranitet. Kina ka thënë se kundërshton “në mënyrë të vendosur” nismën e re tregtare Tajvan-SHBA./albeu.com