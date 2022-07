Inflacioni në Eurozonë kërcen në 8.9% në korrik, pritet efekti dhe në Shqipëri

Inflacioni në eurozonë arriti në një rekord të ri në muajin korrik, sipas vlerësimeve paraprake të Eurostat.

Sipas njoftimit zyrtar, “Inflacioni vjetor i Eurozonës pritet të jetë 8.9% në korrik 2022, nga 8.6% në qershor sipas një vlerësimi të shpejtë nga Eurostat, zyra statistikore e Bashkimit Europian.

Duke parë përbërësit kryesorë të inflacionit të eurozonës, energjia pritet të ketë normën më të lartë vjetore në korrik (39.7%, krahasuar me 42.0% në qershor), e ndjekur nga ushqimi, alkooli dhe duhani (9.8%, krahasuar me 8.9% në qershor. ), mallrat industriale joenergjetike (4,5%, krahasuar me 4,3% në qershor) dhe shërbimet (3,7%, krahasuar me 3,4% në qershor)”.

Vetëm pak ditë më parë Banka Qendrore Europiane (BQE) ka rritur normat e interesit me gjysmë pikë përqindjeje, duke shënuar rritjen e parë për më shumë se një dekadë, në një përpjekje për të frenuar rritjen e inflacionit.

Ekziston frika se normat e larta të interesit do ta çojnë eurozonën në recesion. Blloku tashmë është goditur nga rritja e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve pas pushtimit rus të Ukrainës, një ngadalësim në aktivitetin e biznesit dhe një rënie në besimin e konsumatorit në nivele rekord.

Efekti në Shqipëri

INSTAT njoftoi se Inflacioni, që mat ndryshimin e çmimeve të një shporte mallrash të caktuar, arriti në 7.4% në qershor, nga 6.7% që ishte në maj dhe shumë më i lartë se janari i këtij viti, kur treguesi ishte 3.7%, duke shënuar një tjetër rekord të ri të 20 viteve të fundit, që nga marsi i vitit 2002, kur treguesi arriti në 7.6% dhe po arrin nivelin më të lartë që nga koha e piramidave në 1997-s, kur ishte mbi 40%.

Më shumë se gjysma e rritjes së çmimeve në vend vjen për shkak të shtrenjtimit të produkteve që Shqipëria merr nga importi, duke sinjalizuar se rritja e çmimeve të konsumit do të vazhdojë më tej, pasi inflacioni në Eurozonë vetëm po rritet./monitor