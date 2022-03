Inceneratorët, PD padit në SPAK kryebashkiaken e Durrësit

Partia Demokratike ka paditur në SPAK, kryebashkiaken e Durrësit Emiriana Sako, për aferën e inceneratorëve.

Depueteja e PD-së, Ina Zhupa në një deklaratë për mediat është shprehur se, Sako u paraqit në komisionin hetimor për inceneratoret dhe nuk arriti dot qe ti përgjigjej pyetjeve te komisionit dhe u largua pa dhene përgjigjet

Deklarata:

PD ka nisur denoncimin e kësaj afere prej vitesh. Komisioni i Inceneratoreve vërtetoi ate qe ka thënë PD, qe qeveria “Rama” vodhi 430 mln euro.

Ne fund te konferencës do dorëzojmë padi penale ne SPAK.

Sot do shpjegoj skemën korruptive, mafioze te mbetjeve ne qytetit te Durrësit qe ka përgjegjës direkt znj.Emirianoa Sako, pjese e kësaj skeme kriminale eshte edhe z.Alqi Bllako qe është gjithashtu edhe ne këtë skeme te mbetjeve te qytetit të Durre3sit.

Znj.Sako u paraqit ne komisionin hetimor per inceneratoret dhe nuk arriti dot qe ti përgjigjej pyetjeve te komisionit dhe u largua pa dhene përgjigjet, qe kishin nevojat qytetarët e Durrësit dhe gjithë shqiptareve. Sigurosht qe edhe refuzimi per t’iu përgjigjur pyetje edhe kjo është pjese e padisë penale. Skema mafioze e menaxhimit te mbetjeve ne qytetin e Durr3esit ka nisur ne datën 10.07.2018 me vendim numër 537 te Këshilli Bashkiak te Durrësit, i cili i drejtohej Komitetit te AKUM PER shpalljen e gjendjes se emergjencës dhe gjetjen e zgjidhjes per sa i përket mbetjeve me qytetin e Durresit.

10.07.2018 ku ishte evidentuar dhe me pas mbyllja e Porto Romanos dhe nevojës per te depozituar mbetjet e qytetit te Durresit ne nje qytet tjeter, deri në 10.06.2019, nuk është bere asgjë. nje vit e gjysem qe Emiriano Sako me veprimet dhe mosveprimet e saj, ka çuar Durresin drejt nje katastrofe mejdisore, duke mirë menduar qe kjo t’i shërbejë aferës se inceneratoreve.