Inceneratorët, Kryemadhi: Dosje tjetër në SPAK, u abuzua me 2.5 mld lekë

Kryetarja LSI, Monika Kryemadhi deklaroi se ka gati një tjetër dosje për të dorëzuar në SPAK që sipas saj, dëshmon korrupsionin për inceneratorët.

Në emsionin “Opinion”, Kryemadhi tha se disa kompani kanë bërë evzion fiskal për inceneratorin e Fierit, Tiranës dhe Elbasanit që kapin shofrën prej 2.5 miliardë lekë.

“Sot kam marr një përgjigje nga AZHBR, ku kam kërkuar informacione, në baz të ligjit të informimit për deputetët, përsa i përketë dy projekteve që kapin shifrën e 2.5 miliardë lekëve që janë para që i janë dhënë kompanive fiktive që kanë bërë evazion fiskal me inceneratorin e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. 2.2 milionë euro i janë dhën këtyre kompanive që nuk janë të ndërtuara dhe përgjigja ishte që ne nuk i kemi të sekretuara. Unë do të vazhdoj procesin “Shën Bazilika” dhe kompanitë e Jurgen Dashit. Unë do tia çoj SPAK, se unë e kam dosjen. Skema e inceneratorëve është skem pastrimi parash e mirëfillt”,-tha Kryemadhi.