Ikonë e Teatrit shqiptar, si u la në harresë dita e rëndësishme për aktorin e mirënjohur (FOTO LAJM)

Mehdi Malkaj ka lindur në 20 mars të vitit 1952 në qytetin e Memaliajt dhe këtë vit ka festuar 70 vjetorin e lindjes. Por aktori nuk është kujtuar nga asnjë institucion kulturorë në vendin tonë, për këtë përvjetor.

Malkaj ka qenë një nga aktorët më këmbëngulës në protestat kundër shembjes së Teatrit Kombëtar dhe ishte ai që preku gjithë shqiptarët me sytë me lot kur TK u hodh në tokë.

Aktrimi i tij bie ne sy per perdorimin e elementeve te bufonades, te burleskut, gjithashtu edhe per mbajtjen e nje linje realiste, net e cilen fiton perparesi te sjellurit dhe pershtatshmeria ndaj tipit a karakterit qe interpreton.

Rrjedh nga nje familje qe kane patur lidhje me artin , babai që këndonte shumë mire, xhaxhai që luante në skenë si aktor dhe i binte baterisë (gjithmonë si amator), po ashtu edhe vëllain e madh që bëri të njëjtën gjë. Nga ata rrjedh edhe Mehdiu që nga shofer u be nje aktor i dashur me shume i njohur ne zhanrin e komedise . Ai qe i ri kishte si dhunti humorin dhe per kete behet koshient qe te arsimohej ne kete drejtim . Keshtu ne vitin 1980 ne moshen 28 vjecare konkuron ne Akadamine e Arteve perpara nje jurie me emra te medhnj si : Gëzim Kame, Timo Flloko, Margarita Xhepa, Violeta Manushi, Luftar Pajo, Anastas Kristofori, Minella Barova, Birçe Hasko, Lazër Filipi etj te cilet e shpallin fitues. Pas diplomimit ne vitin 1983 caktohet ne Estradën e Ushtarit me nje aktivitet ne kete estrade prej 10 vjeteve. C`eshte me e keqja asgje nga rolet e tije ne kete estrade nuk jane te filmuara, pra 10 vite pune qe i kane ikur, edhe pse bëheshin 4 premiera në vit edhe pse ne keto 4 premiera Mehdi Malkaj luante 5-6 personazhe, te cilat nuk jane askund ne rregjistrim.

Më pas kalon në Teatrin e Varietesë së Tiranës. Nga ku aktori dhe rregjizori Koco Devole do te kete nje ndikim te madh ne karrieren e tij. Eshte pikerisht Kocoja qe i afron nje rol te madh ate te Xha Brahos ne telekomedine “Gjuetia e fundit” ne fundvitin 1992. Me 1 janar 1993 papritmas te gjithe flasin per kete personazh qe mbante psikologjine e nje populli si barre ne kurriz, por aktori qe e luante me aq mjeshtri nuk njihej . Qe nga ai moment te gjithe e njohin ate si “Xha Braho” dhe pak e pershendesin ne emer.

Në teatër do ta gjejmë në disa role si p.sh në rolin e Babait në dramën “Babai” e Ruzhdi Pulahës, në rolin e Shëvalit në komedinë e “Darka e të marrëve” e Veberit, në rolin e Shmalcit në dramën “Franku i V-të” e Fridrih Dyrrenmatit ; “Ne katin e dyte eshte parajsa”; “Nderi i kombit”; “Gomone”; “Darka e gabuar” etj

Në kinematografi dhe telekomedi gjithashtu ai ka interpretuar në shumë role. Roli i tij i parë do të jetë ai i Milo budallait në filmin “Përrallë nga e kaluara” në vitin 1987. Më tej do të vazhdonin edhe role të tjera në shumë filma si roli i pijanecit në filmin “Jeta në duart e tjetrit” në vitin 1990, roli i babait të Lolos në filmin “Shpella e piratëve në vitin 1991 etj Pa harruar ato ne telekomedite dhe skecet ku padyshim me I sukseshmi mbetet Xha Braho.

Ne vitin 2007 marre pjesë në festivalin e Gjilanit duke u shpallur aktori më i mirë i ketij festivalit.

Filma dhe Komedi:

1987: Përrallë nga e kaluara (Milo budallai); 1990: Jeta në duart e tjetrit (roli i nje pijaneci); 1990: Shpella e piratëvet (babai i Lolos); 1992: Gjuetia e fundit (Xha Braho); 1993: Qind për qind (Bajrami); 1994: Nekrologji ; 1994: Oreksi i madh 1995: Plumbi prej plasteline ;1996: Gjithe fajet i ka paraja; 1996: Oktapodi; 1997: Dashuri me krisma ; 1998: Nata; 1999: Po vjen ai; 2002: Njerez dhe Fate (serial televiziv); 2005: Kush ma martoi vajzën; 2005: Trapi i vjetër; Epopeja e supes; 2006: Pocari; 2008: Ne dhe Lenini (Emil Bregu); 2011: Ngushtë