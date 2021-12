IKMT në bashkëpunim me ARRSH dhe Policinë e Shtetit ka nisur diten e sotme, një aksion për bllokimin e hyrje-daljeve të paligjshme në autostradën Tiranë-Durrës.

Gjithashtu po vazhdon bllokimi i hyrje-daljeve të paligjshme pergjatë rrethrrotullimit tek “Pilo Lala” në drejtim të Lushnjes.

Ngelet për t’u parë nëse aksioni do të shtrihet edhe në rrugë të tjera, apo do të kufizohet vetëm me kaq./albeu.com/