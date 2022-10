“Ikja për të kërkuar më mirë është normale”, Rama: Nuk është e vërtet që në Shqipëri nuk ka mundësi

Një nxënës në Ersekë pyeti kryeministrin Edi Rama se pse të rinjtë po ikin nga vendi dhe çfarë do të bëjë për të ndalur këtë “hemorragji”.

Rama në përgjigjen e tij tha se nuk do t’i ndalojë të ikin duke u shprehur se është në të drejtën e tyre të ikin për të kërkuar më mirë dhe shtoi se është totalisht e pavërtetë se në vendin tonë nuk ka mundësi.

“I preke të gjitha nga klasat te tematikat kombëtare. Kur bëjmë krahasimin me BE duhet të kemi parasysh se sa kohë kanë vendet e BE që e kanë nisur rrugën që ne e kemi nisur shumë vonë, Duke bërë këtë krahasim, kuptojmë se nuk mund të jemi sot në të njëjtin nivel me ta, sepse nuk kemi pasur kohën e tyre, trashëgiminë e traditën e institucioneve që ata kanë pasur. Na duhet të udhëtojmë më shpejt, por progresi i Shqipërisë është pakrahasueshëm. Për ju është e pamjaftueshme që ne paskemi bërë progres që kur ju s’kishit lindur akoma ishim në fund të pusit. Nga ana tjetër, besoj se çdokush në moshë të re është në të drejtën e tij të synojë më shumë dhe t’i ketë më shpejt, në vend se të presë, ikën në një vend tjetër. Kjo është gjeja më normale që të gjitha vendet e kanë kaluar. Nuk jemi të parët, por jemi nga më të fundit. Nga ana tjetër, besoj se që janë faktet që kanë filluar të na ndihmojnë për të thënë që nuk është e vërtet që këtu nuk ka mundësi dhe e vetmja mundësi është të ikësh. Të nisesh për të kërkuar më shumë dikur është gjëja më normale. Nuk jemi më në komunizëm, fatmirësisht mund të lëvizim lirshëm”, tha Rama./albeu.com