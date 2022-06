Identifikohet autori i vrasjes së shqiptares në Itali, del dhe autopsia

Policia ka arrestuar Deniele Bedinin, 32 vjeç si të dyshuar për vrasjen e 35-vjeçares shqiptare Nevila Pjetri.

Mediat italiane bëjnë me dije se 32-vjeçari është me precedent penalë në fushën e vjedhjes.

Ai është artizan nga Massa dhe jeton në zonën e Aullës.

Prej mëngjesit të djeshëm ai është hetuar zyrtarisht për vdekjen e Neliva Pjetrit, trupi i pajetë i së cilës u gjet në orët e para të mëngjesit të së dielës buzë përroit Parmignola në Marinella di Sarzana.

Hetuesit e kanë gjurmuar nga kamerat e sigurisë.

Për momentin këto janë vetëm dyshim, shkruan La Reppublicaa.

Mbrojtja

Bedini u mor në pyetje për një kohë të gjatë në kazermën e Armës. Avokati i tij Rinaldo Reboa shpjegoi se klienti i tij e deklaroi veten “plotësisht të palidhur me faktet” dhe shtoi: “Elementi i vetëm që i shtyu hetuesit të ndalonin klientin tim është raporti i vjedhjes së armës në pronësi të Daniele Bedinit”.

Të dyshuarit

Por hetuesit mendojnë se ai mund të ketë vrarë edhe transeksualin, trupi i pajetë i të cilit u gjet dje, jo shumë larg vendit ku ishte trupi i Nevilës.

Sipas burimeve, dyshohet se 32-vjeçari ek a vrarë transeksualin pasi ky i fundit mund ta ketë parë duke ngarkuar trupin e pajetë të Nevilës në makinë.

Hetuesit thonë se kundër tij janë mbledhur prova shumë serioze.

Trupi i pajetë i Nevilës u gjet në natën mes të shtunës dhe të dielës së kaluar. Dje u gjet trupi i një transeksuali.

Quhej Carlo Bertolotti, ishte parukier, 43 vjeç dhe sipas informacioneve të para që vijnë nga hetuesit, do të ishte vrarë në mënyrë të ngjashme me ato të përdorura për të vrarë Nevilën, shqiptaren e gjetur të vdekur në bregun e përroi Parmigliola, rreth 3 km nga vendi ku u gjet trupi i Bertolottit. Sërish, por do ta vërtetojë autopsia, viktima është vrarë me pistoletë të kalibrit të vogël pasi është rrahur.

Autopsia e Nevila Pjetrit

Vajza shqiptare u vra me dy të shtëna me pistoletë të kalibrit 22 në kokë. Mjekja ligjore Susanna Gamba konstatoi rezultatin e autopsisë. Gjuajtja e parë është qëlluar në ballë, tjetra pas veshit të majtë. Ende mbetet për t’u sqaruar nëse vrasja ka ndodhur në vendin ku është gjetur kufoma apo diku tjetër.

Ndërkohë, “në lidhje me ngjarjet e rënda të ndodhura në Sarzanë”, për të cilat po vijojnë hetimet nga organet gjyqësore, “për forcimin e masave parandaluese në zonë”, prefekti i La Spezias ka bërë thirrje që sot, në Sarzana në orën 11:30, të mblidhet një seancë e jashtëzakonshme e Komitetit Krahinor për Rendin dhe Sigurinë Publike, në të cilën janë të ftuar të gjithë kryetarët e komunave të Val di Magra