Icardi zgjedh klubin e ri, befason me vendimin e tij

Ish-sulmuesi i Interit, dikur një bomber i vërtetë në futbollin evropian, u transferua te PSG për një shumë tejët të lartë por nuk përmbushi pritshëmritë e ekipit francez.

Pas disa sezonesh nën hije, sulmuesi argjentinas duket se është me valixhe në duar për të ndryshuar destinacion.

Sipas raportimeve të shumta, Galatasaray ka shfaqur interes për të dhe Icardi ka pranuar klubin turk si shtëpinë e tij të re./ h.ll/albeu.com

And the expected deal is ok. Istanbul’s new goal scorer of the lion, Mauro Icardi. Icardi is coming to Istanbul for autograph tomorrow. #Galatasaray 🟡🔴 pic.twitter.com/up6KmqgsXl

— Fabrizio Romano (@netfiliksterim) August 31, 2022