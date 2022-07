Ibrahimovic nuk ndalet me fjalët e tij epike: Nëse unë tërhiqem, futbolli nuk do të egzistojë më

Zlatan Ibrahimovic ndodhet me pushime në Sardegna dhe sigurisht që ka gjetur kohën e tij duke komunikuar drejtpërdrejtë me tifozët që po e ndiqnin.

Dikush e ka pyetur se kur ka ndërmend të tërhiqet nga futbolli dhe sulmuesi suedez lë një përgjigje epike.

“Kur do të tërhiqem? Kurrë! Nëse unë tërhiqem, atëherë futbolli vdes”.

Ibra gjithashtu ka komunikuar me Donnarumma me të cilin ka shkëmbyer disa batuta dhe ngacmime në lidhje me hundën./ h.ll/albeu.com