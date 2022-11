I zhdukur prej më shumë se 6 muajsh, flet e ëma e Ulvi Skana, zbulon nëse djali i saj kishte lidhje me Ervis Martinaj

Kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga zhdukja e Ulvi Skanës, dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të. Sot, e ëma e tij, Thëllënza, ka folur në lidhje me këtë ngjarje në emisionin “Pa Gjurmë”, ku tha se fakti që nuk ka asnjë gjurmë të re nga djali, e bën të mendojë se ai është vrarë.

Thëllëza tha se kërkon nga policia vetëm ta gjejë “të gjallë ose të vdekur”. Ndërsa sa u takon uludimeve për lidhjet e tij me Ervis Martinajt, po ashtu i zhdukur, tha se nuk ka asnjë lidhje me të apo me grupe kriminale.

“Si ka mundësi që të humbasë në atë farë feje. Djali nuk ka pas lidhje me grupet kriminale, jam 100% e sigurt, na e kanë njollosur edhe emrin, ai nuk është vrasës, vjedhë jo. Ai kishte 3 ditë pasi kishte ardhur nga Belgjika. Prishi disa lekë që ia kishte dhënë vëllai i vet, dhe rrinte si i urtë. Ndenji nja 12 ditë në Belgjikë, nuk gjeti punë dhe erdhi. Ka qenë dhe në Gjermani, kishte marrë ekspuls, por ne ia hoqëm. Shkoi te një shok që i kishte marrë disa lekë borxh, nuk e dimë se cili ka qenë ky shok.

Can Karriqi e kemi pasur në lagje. Vëllai i vogël i bërtiste shumë, ishte i miri i shoqërisë dhe i keqi i shtëpisë. Nuk punonte, nuk ka pas lekë. Nuk më ka sjellë asnjë problem te shtëpia. Oh sa e vuaj humbjen e tij. Unë si nënë flas kot, se nuk e di a e kam gjallë, përderisa nuk më jepet asnjë pistë. Mund të ketë bërë edhe ndonjë gjë, nuk e di. Policia na thotë vetëm bëjmë hetimoret tona, po më jepni dhe mua një të dhënë që të më qetësohet shpirti. Ja gjallë ja vdekur, e kam të pafajshëm. Thonë që ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, po unë nuk e kam parë. S’e njeh fare Ervis Martinin. Ik mos ma përmend, edhe kur u vra dikush në Laprakë, ai ka qenë në gjumë, me Can Karriqin, e kemi pasur fqinj”, tregon e ëma.

Prej datës 17 maj, i riu Ulvi Skana, 29 vjeç ka humbur gjurmët. Dyshohet se Skana ka qenë mik i ngushtë i Can Karriqit i vrarë në 23 dhjetor 2021 dhe kjo është një nga pistat e ti kryesore ku po hetohet, ndonëse nuk ka asnjë të dhënë të re. Can Kariçi u ekzekutua në Kodër Kamëz më 23 dhjetor 2021, i cili po lëvizte me një ‘Golf 5’ në momentin kur është qëlluar.