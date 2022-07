I vetmi që mbeti gjallë nga sulmet ruse në Bucha, ukrainasi që jetoi duke bërë si i vdekur

Por pastaj ka një goditje. E godet dikë tjetër. Një burrë lufton nxitje të ndryshme në momente të tilla. Plaga me plumb në anën e tij është jashtëzakonisht e dhimbshme. Por të qash do të ishte fatale. E gjithë kjo do të kthehet më vonë në ëndrra. Por tani për tani, ai do të shtrihet mes të vdekurve. Ai do të jetë i qetë si shokët e tij të vrarë.