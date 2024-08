I vendosën tritol në banesë/ Xhovana Nikolli shpërthen ndaj Nuredin Dumanit: Jep urdhra nga burgu, por s’ma merr dot jetën

E dashura e Amarildo alias Xhanej Nikollit, Xhovana Nikolli, nuk i ka ndalur akuzat në drejtim të të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani.

Partnerja e Nikollit, i cili ndodhet në burg, ka shpërndarë në rrjet mesazhe kundër Dumanit, ndërsa akuzon këtë të fundit që pas ngjarjes ku dyshohet se me urdhër të tij, u vendosi tritol banesës së saj në Elbasan, i ka ndaluar edhe takimet me të dashurin në burg.

Sipas saj, edhe pse Nuredin Dumani është një kriminel dhe p**dhunues, vazhdohet t’i jepet e drejta.

Ndërsa ngre shqetësimin se nuk po mbrohen nga shteti.

“Vazhdon akoma Nuredin Dumani dhe jep urdhra në burg, pas gjithë kësaj gjeje që ndodhi. Bllokohen takimet e mia me Amarildon sepse ka dhënë urdhrin Nuredin Dumani, jo takim në dhomë por të ulen te magazina poshtë. Vazhdon sundon Dumani me kushërinjtë. Akoma vazhdoni i jepni të drejtë p**dhunuesit, kriminelit, ordinerit. Ku do shkojë ky shtet kështu, ca mbrojtje po na jepni ne”, shprehet Xhovana. Por duket se Xhovana nuk ndalet me kaq.

“Nuk ma merr jetën një Nuredin, harrojeni. Kam me luftu deri diten qe do mbyll syte”, shkruan në një tjetër postim vajza.

Pak ditë më parë, në banesën e saj dhe të së motrës në Elbasan shpërtheu një lëndë plasëse. Hetimet e Policisë së Elbasanit kanë zbuluar se shpërthimi me tritol në një apartament në lagjen “Haxhias” ka patur si shënjestër Alda dhe Xhovana Nikollin, por që u plagos fqinji i saj.

Xhovana Nikolli, është bashkëjetuesja e Amarildo Xhanej nga Shkodra, të arrestuar në gusht të 2023 në Vlorë. Ai kap me armë silenciator, pas informacioneve se do të kryente vrasje në qytetin bregdetar.