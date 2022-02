Pesë persona janë arrestuar ditën e sotme në Turqi me akuzën e talljes me presidentin Rechep Taip Erdogan, i cili është infektuar me Covid-19 bashkë me bashkëshorten e tij.

Mediat turke raportojnë se janë verifikuar 30 adresa në rrejtet sociale, por nuk është bërë e ditur se cfarë përmbajtjash fyese janë shkruajtur.

“Sabah”, media pro-qeverisën njofton se persoant e arrestuar i kanë uruar vdekjen Erdoganit. /albeu.com